Sciopero generale, Il Rosso non è il nero: “Appoggiamo l’iniziativa”

Savona. “Lo sciopero generale appare momento necessario al fine di riuscire a porre all’ordine del giorno dell’opinione pubblica i temi della precarietà del lavoro, dell’accrescimento delle disuguaglianze nel tempo dell’emergenza sanitaria, dell’insufficienza delle risorse poste a disposizione dal Governo (anche in base ai progetti del PNRR) per fronteggiare le difficoltà nelle quali si dibattono i ceti più deboli della popolazione”. Lo affermano gli esponenti del gruppo Il rosso non è il nero di Savona.

“La discussione sulla manovra economica va riaperta ponendo in primo piano il tema del mondo del lavoro in tutta la sua articolazione e complessità di presenza nella società moderna e facendo sentire forte la voce degli esclusi, dei dimenticati, di chi si pensa (anche attraverso l’opera distorsiva dell’informazione mainstream) sia ormai fuori dalla scena della storia”.

“Non isolare la scelta coraggiosa compiuta dal sindacato è questione, prima di tutto, di affermazione costituzionale e, in secondo luogo, di una possibile ripresa di capacità di confronto e di partecipazione sociale – proseguono -. Il confronto politico e la partecipazione sociale appaiono gli elementi fondamentali per proporre una visione alternativa della democrazia rispetto a quella che oggi appare appare in profonda difficoltà”.

La democrazia italiana sembra avvolta nelle spire di una ‘governabilità senza principi’ rivolta ad affermare sempre e comunque le ragioni dei più forti, dello “sfruttamento, di chi con un messaggio telefonico si permette di cacciare dal posto di lavoro volta per volta centinaia di esseri umani”, concludono dal gruppo.