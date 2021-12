Sciopero generale, adesione del 70% tra gli operai. Cgil: “Buona partecipazione”

Savona. Adesione oltre il 70% tra gli operai con punte del 100% in Sanac, 90% in Schneider, dell’80% in Continental ed in diverse business units di Piaggio Aerospace allo sciopero di oggi organizzato a Milano a cui hanno partecipato anche i sindacati savonesi.

“Buona partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici della provincia di Savona”, commentano così dalla Cgil i dati relativi alla provincia di Savona. “Alta adesione in particolare nelle principali aziende metalmeccaniche”, precisano.

“L’impegno della Fiom per la risoluzione delle vertenze industriali e per il rilancio produttivo del nostro territorio si accompagnerà sempre all’attenzione per le tematiche confederali che interessano tutti i lavoratori – spiegano i sindacati -. Le riforme strutturali della previdenza, del fisco e degli ammortizzatori sociali, nonché la necessità di ricostruire interventi organici di politica industriale sono tra le priorità dei metalmeccanici”.

Per quanto riguarda gli altri settori: 80% nelle pulizie ferroviarie e in Tpl Linea, 60% grande distribuzione, 60% mense, 40% vigilanza, 30% pulizie. Verallia di Dego e Carcare le percentuali si attestano sul 60% circa.