Savona, venerdì 17 riaprono i cancelli di Palazzo Santa Chiara: nel passaggio pedonale un tunnel di luci

Savona. Dopo anni di chiusura torna fruibile il passaggio pedonale di Palazzo Santa Chiara a Savona. Venerdì 17 dicembre alle ore 18, in occasione, si accenderà nel cortile un tunnel stellato lungo 35 metri che accompagnerà i visitatori alla raffigurazione della natività dell’artista torinese Angelo Ruga che, in contemporanea, allestisce una mostra presso il Museo Muda di Albissola Marina.

Il tunnel di luci sarà visitabile fino al 6 gennaio dalle ore 16.30 alle 19.30. “Questo grande risultato, che è anche un record per noi, è stato realizzato in tempi molto ridotti e con la sinergia di varie associazioni, oltre il grande lavoro fianco a fianco svolto con il vicesindaco Elisa Di Padova” tiene a dire l’assessore alla cultura Nicoletta Negro.

L’installazione è realizzata grazie al contributo economico della Fondazione Agostino De Mari e di Campostano Group, oltre la preziosa collaborazione del Comune di Savona, di Confesercenti, dell’associazione dei commercianti del centro storico “Passo a Passo”, dell’associazione culturale Angelo Ruga, di Noirè Event Solutions e Borghi Ricevimenti.

“Senza il supporto in denaro che abbiamo ricevuto e l’originale idea dell’associazione Passo Passo non avremmo potuto realizzare questa iniziativa – afferma Negro -. Solo quando i progetti sono corali vanno in porto. Il Comune di Savona da solo non avrebbe potuto raggiungere questo bellissimo risultato: i fondi a disposizione, soprattutto a fine anno, non sono molti e dobbiamo adattarci. Considerando anche le altre installazioni natalizie (l’albero di Natale in piazza Sisto IV e la pallina di luci in piazza del Popolo) che siamo riusciti ad allestire dal nostro insediamento possiamo essere davvero soddisfatti del lavoro compiuto”.

“L’installazione fa parte dell’iniziativa ‘Viva Savona Viva’ che a Palazzo Santa Chiara avrà un’anteprima – spiega Davide Borghi -. Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare il centro storico di Savona. Ogni volta sarà scelto un nuovo sito culturale dove verranno realizzate performance o altre installazioni. Il prossimo appuntamento sarà in primavera, ma non a palazzo Santa Chiara”.

Per il momento quindi, il sito culturale che mette in comunicazione via Pia e il Duomo rimarrà aperto sicuramente fino al 6 gennaio; per il periodo successivo, invece, il Comune dovrà ancora valutare le sorti del passaggio pedonale di palazzo Della Rovere che per l’occasione è stato risistemato con opere di pulizia e di tintura dei pannelli.