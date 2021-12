Savona, un pranzo solidale nella giornata di Natale

Savona. Anche quest’anno, nonostante le difficoltà dovute alla situazione sanitaria, la comunità di Sant’Egidio vivrà il Natale con le persone a cui ogni giovedì sabato e domenica dell’anno porta il pasto e l’amicizia. “Il giorno di Natale ogni invitato riceverà un regalo e il pranzo da asporto – fanno sapere dalla comunità -. Quest’anno la distribuzione avverrà presso il campetto da calcio della parrocchia di San Paolo, per consentire un momento di auguri, scambio dei doni e saluti nel rispetto delle regole di distanziamento”.

Il pranzo è preparato e offerto dai ristoratori aderenti alla Federazione Italiana Cuochi (in particolare della sezione locale della FIC-FSE). Contribuisce alla realizzazione del pranzo e delle altre iniziative natalizie il Rotary Club di Savona. Un aiuto viene inoltre dall’associazione Briciole di Solidarietà.

“Tutti possono contribuire offrendo il proprio tempo per il servizio, il giorno di Natale e negli altri giorni delle festività, lasciando la propria disponibilità al numero 371 367 7833 o scrivendo a santegidiosavona@gmail.com – affermano dalla comunità di Sant’Egidio -. Si possono inoltre portare generi alimentari a lunga conservazione o regali (sciarpe, berretti, torce, materiale per l’igiene personale in confezioni piccole, purché nuovi) nel punto di raccolta presso i locali della Casa della Divina Provvidenza in via Torino 15 a Savona, domenica 19 dalle 16 alle 19, lunedì 20 dalle 16 alle 18 e mercoledì 22 dalle 16 alle 18”.