Savona, tutto pronto per il concerto di fine anno al Chiabrera: “Occasione per rivivere i nostri luoghi della cultura”

Savona. Un concerto lirico che si apre con Verdi e Rossini – con le voci dei cantanti Silvia Beltrami, Marco Filippo Romano e Paolo Ingrasciotta -, per poi proseguire con le musiche di Johann Strauss jr. E’ questo quanto si potrà ascoltare giovedì 30 dicembre alle 21.15 al Teatro Chiabrera di Savona.

Il concerto di fine anno, evento conclusivo di una giornata dedicata alla cultura, vedrà protagonisti l’Orchestra Sinfonica di Savona e il Teatro dell’Opera Giocosa, con un programma che guarda alla classicità, ma anche all’innovazione. Un ritorno, quello del concerto di fine anno, assente da cinque edizioni, nel segno della ripartenza.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Comune di Savona e sostenuta dalla Fondazione Agostino De Mari. Per la prima volta nella storia del concerto, infatti, i due centri di produzione musicale cittadini collaboreranno proponendo un programma in parte lirico e in parte sinfonico. La serata, a ingresso gratuito, culminerà come da tradizione con gli auguri di un buon 2022.

“Il concerto di fine anno è il culmine di una giornata ricca di eventi ed è come è gettare il cuore oltre l’ostacolo – afferma Nicoletta Negro, assessore alla cultura del Comune di Savona -. Le porte dei luoghi culturali saranno infatti aperte e fruibili, in segno di speranza e di nuovo avvio. L’obiettivo è anche quello di valorizzare la città e i suoi interpreti culturali, ma sempre con uno spirito natalizio. Questo è un inizio e speriamo che il Covid ci permetta di realizzarlo: è un regalo che facciamo e ci facciamo in un periodo ancora molto incerto. Ringrazio la Fondazione De Mari per l’attenzione rivolta a questa iniziativa corale e a tutte le altre della giornata del 30 dicembre. La città ha voglia di rialzare la testa”.

“Con l’amministrazione comunale di Savona c’è stata una visione comune e riguarda in particolare il rilancio dell’orchestra nel panorama culturale cittadino. L’Orchestra Sinfonica di Savona è radicata sul territorio grazie a diversi progetti, come il Voxonus Festival, ma anche attraverso la formazione giovanile. La nostra volontà è quella di coinvolgere sempre più giovani nella sfida musicale, e perciò lavorativa, grazie all’Accademia Musicale di Savona Ferrato-Cilea. Come in ogni iniziativa, daremo ampio spazio ai musicisti liguri e savonesi – spiega Claudio Gilio, presidente dell’Orchestra Sinfonica -. Si tratta di un segnale di apertura dei luoghi della cultura: il teatro quest’anno aprirà le porte con ingresso gratuito per dare un segnale alla città. Un ringraziamento alla Fondazione De Mari, senza il suo sostegno tutto questo non sarebbe possibile. Iniziative come questa richiedono investimento professionale ed economico”.

“Si sente spesso dire siamo preoccupati per le nostre festività – è il commento di Luciano Pasquale, presidente della Fondazione De Mari -. In questo momento fare un evento di questo genere vuol dire assumersi un rischio, perché non sappiamo cosa potrà succedere nei prossimi dieci giorni. Ma è festa e vogliamo farla bella coinvolgendo la cultura e la gente. È un modo per chiamare la città a rispondere e testare il fatto che iniziative di questo genere diano sollievo. Pensiamo che sia un modo per avere la consapevolezza che, impegnandosi insieme, restituiamo un prodotto nell’interesse generale. Ringraziamo il Comune per l’impegno che ci ha messo nell’iniziativa”.

“Torniamo all’antico e sarà un progresso, così il senatore Giuseppe Verdi scrisse più di cento anni fa e per questo sono felice della ripresa delle attività. Il concerto del 30 dicembre è nato a Savona quasi trent’anni fa e sono stato il primo a dirigerlo: un ritorno gradito e ricco di speranze, e frutto della collaborazione tra due enti che tanto hanno fatto e che faranno ancora insieme per la nostra città!” commenta il presidente dell’Opera Giocosa, Giovanni Di Stefano.

Le prenotazioni per il concerto sono aperte tramite Whatsapp al numero 346.4737511. Dal 28 al 30 dicembre sarà inoltre possibile prenotare al botteghino del Teatro Chiabrera con orario 16-18. Ingresso libero su prenotazione. Qualora venisse attuato il contingentamento all’interno dei teatri successivamente alle prenotazioni, si rispetterà l’ordine di arrivo in loco. Posto unico non numerato. E’ previsto l’obbligo di Super green pass per accedere all’evento come da disposizioni.