Savona, statue con cappellini e barba bianca natalizia: scoppia la polemica

Savona. Cappellini di Natale e barba bianca indossate dalle statue storiche di piazza del Popolo a Savona: non si aspettavano certo di far scoppiare una polemica “social” i membri del Comitato di Piazza del Popolo, che hanno pensato a questa iniziativa per “addobbare durante le feste questa parte del centro savonese”.

“Volevamo fare qualcosa di carino per la nostra città e spingere, perchè no, incuriosire i bambini a conoscere la storia di queste bellissime statue” spiega Sandra Pecoraro, membro del comitato. Poi la contrarietà di Renato Giusto, ex presidente del consiglio comunale di Savona, che ha considerato l’azione natalizia come “grandissima presa in giro per il nostro passato artistico”.

A condividere le sue parole l’ex assessore Maurizio Scaramuzza sui social, chiedendo anche “l’intervento della sovraintendenza e dell’assessore competente”.

Dal gruppo che ha ideato l’iniziativa la risposta a Giusto: “Vorremmo precisare che già lo scorso anno avevamo effettuato la stessa cosa, e nessuno aveva avuto nulla da obiettare. Abbiamo il massimo rispetto per ciò che rappresentano le statue del Brilla, ci sembrava simpatico dare un po’ di colore ad una piazza che da anni non riceveva decori ed illuminazioni natalizie. Forse meglio qualche cappellino rosso che il buio totale che gli anni scorsi ha caratterizzato il Natale in piazza”. Gli addobbi, nella giornata odierna, sono stati comunque tolti dalle statue da parte del comitato stesso.