Savona, settimana degli open day al liceo Della Rovere: porte aperte dal 14 al 18 dicembre

Savona. Per il Liceo Della Rovere questa è la settimana degli open day. Da martedì 14 a sabato 18 dicembre il Liceo Della Rovere apre le porte ai futuri studenti.

La prenotazione per tutti gli eventi avviene esclusivamente tramite la compilazione della richiesta di partecipazione sul sito istituzionale cliccando sulla sezione “Orientamento”. L’utente accede al modulo di richiesta relativo all’indirizzo di studi prescelto (Scienze Umane, LES o Linguistico/ESABAC) e seleziona la fascia oraria (per gli Open Day e per la visita della scuola) o l’attività laboratoriale alla quale intende partecipare. L’utente riceve via e-mail il link per collegarsi alla presentazione nell’orario richiesto.

Per coloro che prenotano per l’evento in presenza, si ricorda la necessità di presentarsi almeno cinque minuti prima dell’appuntamento e di esibire il Green Pass (per i soli visitatori adulti) e l’autocertificazione che il Liceo invierà qualche giorno prima di ogni evento tramite e-mail. Si ricorda che le prenotazioni si aprono una settimana prima di ogni appuntamento.

DATE e ORARI degli OPEN DAY

OPEN DAY (in presenza e a distanza, su prenotazione)

18 dicembre 2021 (9.00-10.05; 10.15 – 11.20; 11.30 – 12.35)

VISITA DELL’ISTITUTO (con un docente accompagnatore, su prenotazione)

15 dicembre 2021, con due turni: 15.30-16.15 e 16.30-17.15

LABORATORI DI INDIRIZZO (a distanza, su prenotazione)

14 dicembre 2021 (ore 15.30 – 17.00) Scienze Umane

15 dicembre 2021 (ore 15.30 – 17.00) LES

16 dicembre 2021 (ore 15.30 – 17.00) Liceo Linguistico – ESABAC