Savona, sabato si è tenuta la cerimonia del giuramento dei medici laureati dal 2019 al 2021

Liguria. Sabato 4 dicembre alle ore 9:30 si è tenuta la cerimonia del giuramento dei medici laureati nel 2019- 2020 e 2021. “Purtroppo la pandemia Covid ci ha costretto a rinviare più volte la bella cerimonia – ha spiegato il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Savona Luca Corti -. A causa delle stringenti normative anti Covid siamo stati costretti a suddividere la cerimonia in più giornate, le prossime giornate saranno a metà – fine gennaio”.

I medici che si sono laureati in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria in questi tre anni (2019-2021) sono stati 88. Vi è stata un’ampia partecipazione di giovani laureati accompagnati da familiari. Dopo un’introduzione del Presidente Luca Corti, del Tesoriere Federico Baricalla, del Vice Presidente Bosco Edmondo dei consiglieri Bricco Lara, Dr.ssa Panunzio Viviana e Giusto Renato, ogni collega ha potuto dire alcune parole sulle sue speranze future e sulle motivazioni per cui ha scelto la facoltà di medicina. Alle ore11.00 Boetto Alice ha letto il giuramento e successivamente vi è stato un piccolo rinfresco offerto dall’Ordine.

I medici che hanno giurato per il 2019 sono stati: Baccino Federico, Ballico Beatrice, Bianco Deborah, Bova Roberto, Feta Arjola, Lanteri Lisa, Feta Florina. Per il 2020 Baccino Chiara, Aldovino Caterina, Bocchio Alessandra, Boetto Alice, Comune Ambra, Morganti Elisa. Per il 2021 Altamura Maddalena, Arecco Anna, Bogliacino Elena, Bruzzone Daniele, Calamano Valentina, Di MatteoO .Elisa

Nel pomeriggio alle ore 16:30 si è tenuta sempre nella sede ordinistica la cerimonia di premiazione dei colleghi che hanno raggiunto il traguardo dei 50 anni. Dopo brevi introduzioni del presidente dottor Corti Luca e dei consiglieri presenti il segretario Defranceschi Teresiano e il tesoriere Baricalla Federico, il Vice presidente, Bosco Edmondo e il consigliere Bocchio Gianluigi, sono stati premiati: Giasotto Giuseppe (1968 – 2018), dal 1969 al 2019 Cargheri Giampiero, Dante Gian Luigi, Foscolo Paolo, Pene’ Vittorio. Dal 1970 fino al 2020 Bolla Gian Carlo, Buscaglia Pierino, Fibbi Antonio, Giudici Cipriani Antonio, Peluppo Maria Gabriella, Romero Sergio, Sambarino Giorgio, Schivo Daniele. Dal 1071 al 2021: Badoino Cesare, Bosio Stefano, Casella Silvano, Ferro Antonio Maria, Menardo Giorgio, Santoro Giuseppe, Spano Mario.

Medici che hanno raggiunto il 50° di laurea negli anni 2018-2019-2020-2021 Ad ognuno di loro sono state consegnate una targa ricordo ed una pergamena ed è stato chiesto di fare una breve dichiarazione in merito alla professione da loro svolta. Ciascuno di loro ha raccontato episodi, esperienze, riflessioni e alcuni hanno anche presentato proposte tutte molto interessanti e toccanti. Abbiamo avuto come ospiti

“Sabato pomeriggio medici che davvero hanno scritto pagine importantissime della storia della medicina della nostra provincia e che ringraziamo con il cuore. Un saluto a loro e un augurio di buon lavoro buona fortuna ai giovani laureati”, ha concluso Corti.