Savona, al via la riqualificazione del complesso sportivo di Monturbano: progetto da oltre 1 milione di euro

Savona. E’ stato approvato dalla giunta il progetto definivitivo per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico del complesso sportivo a Monturbano a Savona.

Il Comune di Savona ha ottenuto finanziamenti per un importo complessivo pari a 1,1 milione di euro. Il progetto sarà finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale P.O.R. FESR Liguria – Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” – Asse 6 “Città”.

L’intervento mira a “efficientare l’involucro edilizio dal punto di vista energetico – si legge nella delibera di giunta – attraverso interventi sulla copertura, sui prospetti, sui serramenti e di valvole termostatiche sui radiatori” e “risolvere alcune problematiche legate soprattutto a fenomeni di infiltrazione meteoriche che ne hanno degradato le superfici interne”.

Nel dettaglio i lavori che saranno fatti sulle strutture saranno: coibentazione delle pareti verticali mediante applicazione di sistema a cappotto con pannelli in fibra di vetro e zoccolatura con pannelli in polistirene EPS a basso assorbimento d’acqua; coibentazione dei solai di sottotetto mediante getto di livellamento in calcestruzzo cellulare e posa di pannelli in fibra di vetro nei sottotetti non praticabili e posa di pannelli in polistirene XPS nei sottotetti accessibili; sostituzione dei serramenti esterni con serramenti dotati di telaio metallico a taglio termico e vetrate isolanti basso emissive; installazione di valvole termostatiche sui radiatori.