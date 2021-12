Savona, presentato il calendario degli eventi di Natale. Di Padova: “Vogliamo dare un segnale”

Savona. Sono 30 le iniziative che ha organizzato il Comune di Savona insieme alla città per le festività natalizie. “Abbiamo voluto dare un segnale con qualcosa di diverso“, ha detto il vicesindaco Elisa Di Padova.

Mostra di fotografia, camminata alla scoperta della ceramica tra Savona e Celle Ligure, sfilata di babbi natale in Harley Davidson, fiera di Santa Lucia con la collaborazione dei ceramisti e il presepe tradizionale, apertura del passaggio di palazzo Santa Chiara dove sarà installato un tunnel di luci, iniziative alle Officine Solimano, trekking tra i quartieri, il 30 dicembre concerto di fine anno al teatro Chiabrera e musei pubblici e privati con ingresso gratuito, il 31 dicembre ci sarà la marcia della pace internazionale a cui seguiranno le iniziative per la serata che accompagneranno fino al countdown. Saranno questi gli eventi al centro della programmazione prevista dal Comune di Savona per le festività natalizie che vedrà tra le principali location piazza del Popolo.

L’insediamento della nuova amministrazione a novembre a ridosso del 25 dicembre “ha messo in difficoltà la giunta per organizzare gli eventi di Natale a causa dei tempi ristretti”. “Abbiamo lavorato in maniera vorticosa per mettere insieme un programma che non è stato così difficile costruire perché c’è vivacità e energia da parte dei savonesi e della città”, ha detto Di Padova.

Per la realizzazione degli eventi è stata fondamentale la partecipazione di Fondazione De Mari. Sono in corso altri contatti con Costa Crociere e altri sostenitori come Delle Piane. I due anni di pandemia “hanno allontanato i cittadini dalla città ma sono state tante le energie che sono state messe a disposizione“, ha sottolineato Di Padova.

Tra le iniziative è prevista una giornata, il 18 dicembre, in cui sarà gratuito il trasporto pubblico locale su gomma per incentivare i residenti fuori Savona a venire a fare shopping nella città della Torretta. “Sarà un primo esperimento – spiega l’assessore Ilaria Becco – che speriamo di poter ripetere per favorire il più possibile il mezzo pubblico a discapito di quello privato”.

Il vicesindaco aveva già anticipato la preparazione del calendario eventi per le festività natalizie e aveva già parlato, in un’intervista, delle decisioni prese per la serata di capodanno.