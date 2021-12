Savona, oggi l’accensione dell’Albero di Natale solidale in piazza del Popolo

Savona. I volontari City Angels, attivi anche a Savona per aiutare chi ha bisogno distribuendo cibo, vestiti, coperte e un sorriso ai senzatetto, per le giornate di oggi e domani hanno organizzato una serie di eventi per far conoscere la loro attività e accogliere offerte libere o donazioni da parte della cittadinanza.

In particolare, sabato 18 e domenica 19, dalle 14 alle 18, sarà possibile “aiutare ad aiutare” i City Angels, facendo una piccola donazione libera, ricevendo una delle cento creazioni realizzate dal volontario Diego Gambaretto e il medico di famiglia Cinzia Peri: un angioletto dipinto a mano in sei versioni, oppure un pupazzo sempre dipinto a mano, oltre altre creazioni realizzate dalla coordinatrice Benincá. Sará inoltre possibile avere una delle creazioni contattando direttamente i City Angels o chiamando il numero 3927229587.

Oggi, alle ore 18, i City Angels accenderanno anche l’albero di Natale solidale, in collaborazione con il Comune di Savona, in Piazza del Popolo, donato dal vivaio Rebella di Quiliano, alle spalle della sfera luminosa e faranno da cornice i Babbi Natale in moto. Chi vorrà portare i pacchettini per i senzatetto e una spesa, troverà un cestone sotto l’albero. Verranno offerti vin brulé e caramelle.

Domenica 19 dicembre, inoltre, dalle ore 14, i City Angels e il Comitato di Vivi Piazza del Popolo a Savona ospiteranno “l’artista della motosega” Fulvio Semenza in una sua performance in diretta.

Si vedrà nascere una scultura da un tronco di legno usando solo una motosega. Alcune opere sono anche visionabili sul Priamar.