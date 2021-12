Savona: oggi la presentazione de “Il mondo sotto casa”, l’intervento di riqualificazione dell’area verde in via Aglietto

Savona. Sarà oggi pomeriggio alle 17.00 la presentazione de “Il mondo sotto casa”, l’intervento di riqualificazione dell’area verde del passaggio pubblico delle case ERP di via Aglietto 42, 52, 62, 90, 94 a Savona.

Il progetto prevede la realizzazione di un giardino verticale lungo il muro che costeggia il passaggio pubblico, insieme alla sistemazione di aiuole con piante aromatiche nel prato a livello terra.

“E’ – spiega Simonetta Fadda, ideatrice del progetto – un primo passo per avviare nuove forme di convivenza basate sul rispetto reciproco, sulla solidarietà e sulla salvaguardia dell’ambiente.

Il progetto è stato curato da Diocesana ComunitàServizi onlus – Caritas Savona e ha avuto il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo.

Nella sua fase di progettazione,è stato anche lo spunto per un insieme di laboratori realizzati da Simonetta Fadda con gli studenti del Liceo Artistico Arturo Martini di Savona. Le strutture per il giardino verticale e per le aiuole saranno costruite e messe in opera dagli studenti dell’Ente Sistema Edilizia di Savona.

Interverranno: Fondazione Diocesana ComunitàServizi onlus, artista Simonetta Fadda, liceo Artistico, Ente Sistema Edilizia, Comune di Savona, A.R.T.E. Savona.