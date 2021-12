Savona, collaudi superati: oggi l’accensione dell’albero in piazza Sisto e della sfera luminosa in piazza del Popolo

Savona. Oggi, sabato 11 dicembre, sono in programma due dei momenti più suggestivi (e il Comune spera partecipati) del programma per le feste approntato dalla giunta: l’accensione dell’albero di Natale in piazza Sisto e l’inaugurazione della sfera luminosa, che contiene una panchina particolarmente adatta per chi voglia farsi un selfie, in piazza del Popolo.

Le prove tecniche effettuate ieri dalla società fornitrice delle due installazioni consentono di avere “in anteprima” le suggestive immagini dei due eventi.

L’albero “alternativo” sarà acceso alle 17 e la sfera di piazza del Popolo alle 18.

Dall’amministrazione comunale traspare una certa soddisfazione per questo risultato, a cui si aggiungerà poi l’intero programma delle iniziative per le feste, comprese le proiezioni di luci animate in Darsena che porteranno nella notte di San Silvestro al conto alla rovescia collettivo verso il nuovo anno.