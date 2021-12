Savona, l’associazione A Campanassa si rinnova: “I giovani al centro della nostra attenzione”

Savona. La nuova amministrazione ha abbracciato i contenuti della associazione A Campanassa. Vicino al centenario (nel 2024) l’associazione si rinnova con un nuovo sito e l’approvazione delle linee guida per il prossimo triennio.

In Campanassa il 13 dicembre ci sarà la festa di Santa Lucia dedicata ai bambini e poi ci sarà il confuoco il 19 dicembre.

“L’identità della città evolve nel tempo e Savona ha bisogno di trovare una nuova identità che consente ai cittadini di stringersi attorno alla città e progettare con essa il futuro. L’amministrazione comunale punta tantissimo sulla cultura per arrivare a candidarla come città europea della cultura”, ha detto il sindaco di Savona Marco Russo.

Il primo cittadino della città della Torretta garantisce piena collaborazione: “I progetti che ha l’associazione troveranno appoggio dall’amministrazione che intenderà creare sinergia”, conclude Russo.

“Oggi l’A Campanassa non si pone solo come interlocutore dell’amministrazione, ma anche come collante. E’ una dato importantissimo”, aggiunge l’assessore alla Cultura Nicoletta Negro.

I progetti, le proposte e le iniziative “sono concepiti e rivolte alle generazioni savonesi di ogni età – sottolinea il presidente Dante Mirenghi -, in particolare alle generazioni più giovani, un universo ricco, complesso e irrinunciabile che va stimolato e coinvolto alimentandone la naturale curiosità e esaltandone le capacità intellettuali e creative”.

Tra i nuovi obiettivi individuati dall’associazione: “protezione della salute, pari opportunità, coesione e integrazione sociale, educazione, istruzione, intrattenimento, governo del territorio”.