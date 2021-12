Savona. Il sindaco firmerà un’ordinanza per la pulizia del Letimbro e per la ridefinizione dell’alveo in due punti particolarmente sensibili e pericolosi.

Considerato il fatto che ad oggi non sono ancora pervenute notizie rispetto alla definizione dello stato di calamità naturale per il nostro territorio dopo l’alluvione dello scorso 4 ottobre che ha duramente coinvolto in particolare la Valle del Santuario e considerato che gli interventi necessari sono urgenti, finalizzati a scongiurare situazioni di pericolo e non consentono di attendere l’iter autorizzatorio ordinario di competenza della Regione, il Sindaco di Savona Marco Russo, ha deciso di emettere un’ordinanza urgente per procedere immediatamente alla pulizia del Letimbro tra Lavagnola e Montegrosso.

Il progetto comprende anche la ridefinizione del disegno dell’alveo in due punti particolarmente delicati presso Via dei Governanti e in località San Bernardo.

“Non era più possibile attendere e abbiamo trovato il modo per intervenire immediatamente” – afferma il Sindaco. In questo mese subito dopo l’insediamento si è proceduto ad effettuare diversi sopralluoghi e a predisporre le necessarie progettazioni. Adesso gli uffici stanno predisponendo l’ordinanza. A breve alla firma.

Lunedì pomeriggio alle ore 18.00 presso il Palazzo delle Azzarie a Santuario, gentilmente concesso dalle Opere Sociali, si terrà un incontro con la cittadinanza per descrivere l’intervento e tenere aggiornati i cittadini.