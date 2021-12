Savona, il consiglio approva all’unanimità: estensione del suolo pubblico gratis per il 2022

Savona. Proroga per tutto il 2022 la possibilità per i pubblici esercizi di effettuare l’occupazione dei 15 metri quadri di suolo pubblico o di poter ampliare del 30% un’occupazione già esistente con tavolini e sedie per il ricevimento della clientela, senza versamento del relativo canone.

La proposta è stata accolta positivamente anche dall’opposizione: la delibera è stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale su proposta del vicesindaco e assessore al commercio Elisa Di Padova: “E’ un’iniziativa importante, il suolo pubblico ha un valore“. “Mi fa piacere che il vice sindaco abbia sottolineato il valore di questo bene – ribatte il consigliere di Fratelli d’Italia Massimo Arecco -. Quando siamo arrivati a Palazzo Sisto abbiamo trovato un enorme deficit dovuto alla mancanza del pagamento del suolo pubblico per anni e decenni”.

Mediazione con i commercianti dopo le osservazioni avanzate dalla minoranza in commissione: “Mi sono fatta portavoce presso le associazioni di categoria – spiega Di Padova – per sensibilizzare al decoro e per precisare che chi ha fatto richiesta ma non usufruisce dello spazio deve mantenerlo pulito o rinunciare per ripristinare i posti auto”.

“Con questa delibera diciamo due cose: siamo ancora in una fase straordinaria di emergenza sanitaria e abbiamo la necessità di accompagnare il rilancio del settore del commercio”, ha dichiarato il vice sindaco Elisa Di Padova. “La città è presidiata, più bella e più vivibile”, sottolinea Di Padova. “Una delle poche cose positive che ci lascia l’emergenza sanitaria“.

La delibera prevede anche un’altra importante iniziativa che consiste nel differimento dal 31 gennaio 2022 al 30 aprile 2022 del canone dovuto per le occupazioni invece di carattere permanente, per poter avere il tempo di effettuare ogni verifica utile anche sulla base delle determinazioni governative che saranno assunte: è possibile infatti che entro la fine di quest’anno il Governo proroghi l’esenzione totale dal pagamento del canone anche per il 2022. Pochi giorni fa la Commissione Bilancio al Senato ha deciso l’azzeramento del canone unico nel primo trimestre.