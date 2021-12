Savona, il Comune proroga il contratto ad Ata di 6 mesi

Savona. E’ stato prorogato di altri 6 mesi, fino al 30 giugno 2022, il contratto di servizio tra il Comune di Savona e Ata per la gestione della raccolta rifiuti nella città della Torretta.

Nel frattempo continua l’iter della procedura per la selezione dell’azienda che, insieme ad Ata, parteciperà con il 49% delle quote alla Newco, a cui, probabilmente prima dell’estate sarà affidato il servizio.

Il Comune ha stanziato per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani 4.653.500 euro, altri 30.500 per cimiteri comunali-servizio raccolta rifiuti, 115 mila euro per il servizio raccolta mercati ingrosso e dettaglio e ancora 1.250.000 euro per le spese per smaltimento rifiuti.

Ma nessun fulmine a ciel sereno: “Speriamo che il nome del vincitore del bando esca prima di giugno”, commentano Ennio Peluffo della Cgil e Danilo Causa della Cisl.