Savona, il 18 dicembre inaugurazione di un nuovo mezzo della Croce Bianca

Savona. Sabato 18 dicembre, presso la sede della P.A. Croce Bianca di Savona in corso Mazzini, dalle ore 16 verrà inaugurato un nuovo mezzo di soccorso. Si tratta di un’automedica Land Rover Discovery, allestimento Sport, che permetterà di svolgere i servizi di assistenza anche nelle zone collinari e in fuoristrada. L’auto è infatti dotata di 4×4 e di tutte le attrezzature per il soccorso anche a lunga percorrenza.

L’acquisto del mezzo è stato possibile grazie alla preziosa donazione della Fondazione de Mari, dell’Unione Industriali della Provincia di Savona, oltre alla collaborazione del concessionario Land Rover di Savona e della cittadinanza. Per completare l’acquisto sono stati necessari anche i fondi provenienti dalla vendita di un vecchio mezzo della P.A Croce Bianca.

L’autovettura, dotata delle moderne tecnologie che permettono una guida più sicura e maneggevole sia su strada che in fuoristrada, si va quindi ad aggiungere al parco mezzi della P.A Croce Bianca di Savona in un momento in cui gli interni dei veicoli sono soggetti a un più rapido deterioramento dovuto alle quotidiane procedure di igienizzazione per prevenire il contagio da Covid-19.

All’inaugurazione saranno presenti il Sindaco di Savona Marco Russo, il Presidente dell’Unione Industriali di Savona Angelo Berlangeri, il Presidente della P.A. Croce Bianca di Savona Giovanni Carlevarino, oltre rappresentanti dell’Anpas e della Fondazione De Mari.

Il programma dell’evento inaugurale:

– ore 15.45 Ricevimento di Consorelle e Autorità

– ore 16.00 Saluto del Presidente della P.A Croce Bianca e delle Autorità; inaugurazione e benedizione dell’Automedica

– Seguirà rinfresco