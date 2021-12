Savona, il 13 dicembre torna la fiera di Santa Lucia: ecco come cambia la viabilità

Savona. Il 13 dicembre tornerà, dopo lo stop forzato a causa del Covid nel 2020, la fiera di Santa Lucia. La presenza delle bancarelle comporta inevitabilmente modifiche alla viabilità cittadina. Ci sarà divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti di strada interessati dalla Fiera. Dal Comune invitano a “prestare attenzione alla segnaletica”.

Il divieto di circolazione sarà in vigore dalle 23 di domenica 12 dicembre alle 24 di lunedì 13 dicembre in Via Paleocapa, tratto da Piazza Pancaldo a Piazza Mameli, Via Manzoni, da Via Verzellino a Via Paleocapa, in Corso Italia nel tratto da Via Pertinace a Via Paleocapa e da Via Paleocapa a Piazza Giulio II. Via Santa Lucia sarà chiusa dalle 14 alle 24 del 13.

Invece, doppio senso di circolazione in Via Mistrangelo, Via Au Fossu e – limitatamente all’orario compreso tra le 14 e le 20 del 13 dicembre – in Via Berlingeri e in Via Famagosta nel tratto tra Via Berlingeri e Via Santa Lucia.

Per accedere alla fiera è obbligatorio indossare la mascherina e essere in possesso del green pass (base).