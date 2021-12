Savona, giocattoli e libri per le famiglie bisognose: anche quest’anno la raccolta in Villapiana

Savona. Raccogliere libri e giocattoli per i bambini: è questa l’idea nata dal circolo operaio Bogliani di via San Lorenzo a Savona; ma per realizzare l’iniziativa per le famiglie bisognose è necessario l’aiuto di tutti.

“Da martedì 14 a venerdì 17 dicembre vi aspettiamo dalle 9 alle 12 alla SMS Generale di via San Lorenzo 25r per raccogliere i doni – invita Vittorio Parodi, responsabile del volontariato del circolo -. Anche quest’anno abbiamo deciso di ripetere l’iniziativa benefica che ci permetterà di consegnare un regalo per questo Natale alle famiglie che versano in situazioni di difficoltà”.

La distribuzione dei doni avverrà mercoledì 22 dicembre alle 19 presso Villa Cambiaso. “Sia i giocattoli che i libri ovviamente verranno prima sanificati secondo le norme di sicurezza” conclude Parodi.