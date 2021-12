Savona, festa patronale di Sant’Ambrogio: domani parte la manifestazione nel quartiere di Legino

Savona. Domani e mercoledì 8 dicembre, a Savona, nel quartiere di Legino si svolgerà la tradizionale festa patronale di Sant’Ambrogio. La manifestazione è organizzata dalla S.M.S. Fratellanza Leginese, dalla parrocchia Sant’Ambrogio, dal circolo ARCI Milleluci, dalla confraternita Sant’Ambrogio, e dall’associazione U Pregin e dal Burgu Leze.

Il programma della due giorni di festa inizia martedì alle 17 con l’accensione del presepe nel Giardino di via Bove, realizzato dall’Associazione U Pregin. Alle 18 segue il momento religioso con la Santa Messa presso la chiesa parrocchiale di piazza don Aragno.

Il giorno successivo, mercoledì 8 dicembre, alle 15.30 Vespri presso l’Oratorio Sant’Ambrogio in via dell’oratorio e alla stessa ora focacette e caldarroste presso la S.M.S. Fratellanza Leginese – Circolo ARCI Milleluci di via Chiabrera 4.

“Ancora una volta le associazioni presenti nel quartiere di Legino hanno lavorato assieme per rinnovare la tradizione della festa patronale di Sant’Ambrogio, un evento che coniuga la riscoperta delle tradizioni locali con la possibilità di trascorrere momenti in compagnia, anche in un momento difficile come quello attuale” affermano gli organizzatori.

Tutti gli eventi in presenza si svolgeranno nel rispetto della normativa in vigore atta a prevenire la diffusione del virus Covid-19.