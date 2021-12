Savona, croci celtiche e scritta “Ebrei” in tedesco in via Pia: organizzato presidio in piazza Mameli

Savona. “Invitiamo tutti i cittadini che hanno a cuore i principi fondamentali di antifascismo e antirazzismo, contenuti nella nostra carta costituzionale, a partecipare al presidio che si terrà venerdì 3 dicembre alle ore 17,30 in piazza Mameli”. A dirlo è il presidente provinciale Arci, Franco Zunino.

L’evento è stato organizzato per dire che “le scritte antisemite sulle saracinesche di via Pia a Savona rappresentano uno sfregio intollerabile per la città di Savona, medaglia d’oro alla Resistenza e per tutti i cittadini democratici”. L’atto vandalico risale alla notte tra il 27 e il 28 novembre ai danni di un negozio del centro storico. Gli autori potrebbero essere esponenti di estrema destra: nella mattinata di domenica sono stati alcuni passanti che hanno notato sui vetri e sulla serranda di un restauratore di mobili antichi due grandi croci celtiche e la scritta “Juden”, la parola che in tedesco significa “ebrei”.

“Rimanere silenti, sottovalutando la gravità di quanto accaduto, che ci riporta agli anni più bui della storia del nostro Paese, sarebbe un grave errore” conclude Zunino, anche a nome di Acli, Aned, Anpi, Arci, Cgil, Cisl, Emergency, Isrec, Uaar, Udi e Uil.