Savona, consegnati i pacchi con i beni alimentari raccolti dai City Angels

Savona. Grazie all’iniziativa dell’albero solidale in Piazza del Popolo a Savona, i City Angels Savonesi hanno raccolto tanti generi alimentari che numerose persone hanno depositato nel cestone sotto l’albero.

Oggi pomeriggio, insieme a Fabio Incorvaia, ideatore della jet ski therapy, e Francesca Sessa, presidente dell’Associazione Seconda Stella a destra, il coordinatore della sezione di Savona, Danila Beninca, hanno consegnato dei pacchi spesa colmi di generi di prima necessità a 3 famiglie partecipanti alla Jet ski Therapy e facenti parte della Seconda stella a destra, associazione che si occupa di sostenere ed orientare le famiglie di bambini fragili e con disabilità

“Abbiamo scelto di aiutare queste famiglie come gesto di solidarietà, tra quelle ritenute più bisognose”, riferisce la coordinatrice. “Un gesto che speriamo possa incontrare anche il benestare di tutte le persone di buon cuore che hanno collaborato alla spesa solidale. È bello donare, ma soprattutto è bello essere ripagati con i loro sorrisi”.

“Molti stanno già aiutando – continuano Fabio Incorvaia e Francesca Sessa – portando tanti regali da scartare ai bimbi ricoverati o in situazioni svantaggiate. Ed è per questo che crediamo di dover fare altro, aiutando direttamente le famiglie che possono necessitare, più di altre, di una spesa solidale. Come già accaduto lo scorso Natale, questo è il nostro modo per poterci essere a sostegno delle famiglie fragili perché è importante far sapere loro che abbiamo a cuore possano trascorrere un sereno Natale”.