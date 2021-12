Savona, aule studio temporanee nelle ex Sms: la proposta dei consiglieri di maggioranza “Under30”

Savona. Aule studio temporanee presso le ex società di mutuo soccorso nei diversi quartieri della città a partire dal 20 dicembre. E’ questa la proposta avanzata dai consiglieri di maggioranza “Under30” (Aurora Lessi, Maria Adele Taramasso, Luca Burlando, Massimiliano Carpano, Luigi Lanza) per risolvere la “situazione emergenziale” legata alla mancanza di spazi dedicati allo studio a Savona.

“Un’opportunità da sfruttare sia per gli studenti, sia per le società, che hanno la possibilità di attirare i giovani permettendo loro di iniziare a vivere i circoli di quartiere”, spiegano. “Ciascuna società accoglierà i ragazzi negli orari indicati fino ad esaurimento posti. Resta fermo l’obbligo di mascherina e Greenpass per l’accesso ai locali. Si tratta di un aiuto reciproco tra i giovani e i presidi di territorio, che ben rappresenta l’idea di ‘patto’, cardine del progetto civico di Marco Russo, e dimostra la capacità delle amministrazioni di rispondere alle esigenze dei suoi cittadini con iniziative semplici ma efficaci in situazioni di necessità”.

“Vuole anche essere un primo esperimento di ‘laboratorio di quartiere’ indicato nella Agenda, ossia la creazione nei quartieri di luoghi e di spazi di aggregazione e di incontro a servizio di giovani e meno giovani. Siamo ben consci del fatto che questa non possa essere una soluzione definitiva, rappresenta però un primo passo nella costruzione di una Savona più vicina agli studenti. Il lavoro del gruppo Under30 parte dal diritto allo studio e proseguirà con incontri con i rappresentanti degli studenti per proiettare Savona verso un futuro inclusivo, comprendendo in questo viaggio l’apertura del Campus alla città, in un’ottica di collaborazione che auspichiamo possa divenire a doppio senso”.

“Le società che hanno aderito sono la SMS Generale di via San Lorenzo, con 30 posti, la SMS XXIV Aprile di via Verdi, con 8 posti, la SMS Lavoro e Libertà di Lavagnola, con 10 posti, i Serenella alle Fornaci, con 10 posti, e il Milleluci di Legino, con 20 posti, A.P.S. La Rocca, con 30 posti, da gennaio si aggiungeranno altri circoli. Il servizio – concludono – necessiterà unicamente dell’acquisto della tessera ARCI, valida per tutte le società con eccezione dei Serenella, per la quale sarà necessaria la tessera Serenella (le tessere risultano obbligatorie a fini assicurativi)”.