Savona, all’Itis Ferraris Pancaldo 12 classi in quarantena: da lunedì dad per tutti

Savona. Il 2021 terminerà in dad per gli oltre 1400 studenti dell’Itis Ferraris Pancaldo di Savona. Ad annunciarlo il dirigente scolastico Alessandro Gozzi che attraverso una determina ha comunicato la decisione di attivare la didattica a distanza per tutti i corsi diurni e serali.

Le lezioni in presenza saranno quindi sospese da lunedì 20 fino a giovedì 23 dicembre. Il motivo? L’elevato numero di docenti e classi in quarantena (attualmente 12 su 56).

Per evitare che la cifra cresca, soprattutto in vista delle festività natalizie, quindi il dirigente scolastico ha preferito optare per la dad per tutti. “I numeri potrebbero crescere, in via ufficiosa sappiamo già di altri possibili positivi – fanno sapere dalla scuola – questa decisione è stata presa per precauzione, in modo da avere meno contatti ed evitare quindi l’isolamento del personale e degli studenti durante la prossime vacanze”.

Ma non solo, le lezioni in remoto permetteranno all’istituto, il più grande di tutta la provincia, di non incorrere in problemi di organizzazione. A causa dell’isolamento fiduciario e quindi della possibile mancanza di personale scolastico, infatti, il rischio potrebbe essere quello di non essere in grado di garantire i servizi essenziali e in particolare la vigilanza degli studenti.

Durante la prossima settimana, comunque, gli insegnanti avranno a disposizione i locali dell’istituto per l’erogazione del servizio didattico a distanza. Potranno inoltre svolgersi in presenza eventuali incontri di gruppi di lavoro, di formazione, organi collegiali e quanto coinvolga le sole componenti docente e ATA.