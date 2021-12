Savona, aiutano una signora caduta a terra in corso Mazzini: l’appello per ritrovare e ringraziare i due gentili “soccorritori”

Savona. Cade sull’asfalto in corso Mazzini a Savona e viene soccorsa da un donna sulla quarantina d’anni, bionda con capelli mossi alle spalle ed esile. Poi l’intervento di un uomo che ha continuato a prendersi cura della persona ferita. Da lì l’appello per ritrovare i due gentili “soccorritori” che si sono subito attivati per cercare aiuto nella sede della Croce Bianca vicina.

L’episodio è successo giovedì 16 dicembre intorno alle 13, ma di coloro i quali hanno aiutato la malcapitata a terra si sono perse le tracce. Da lì, l’impegno per ritrovarli e ringraziarli di cuore.

Chi avesse informazioni al riguardo può contattate il numero 3357030976.