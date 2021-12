Savona. E’ stato acceso l’albero di Natale in piazza Sisto e alle 18 seguirà l’inaugurazione della sfera luminosa, il “punto selfie”, in piazza del Popolo a Savona alla presenza del sindaco Marco Russo, della vice sindaco Elisa Di Padova e dell’assessore alla cultura Nicoletta Negro. Le due installazioni hanno superato le prove tecniche effettuate ieri dalla società fornitrice consentendo di avere “in anteprima” le suggestive immagini dei due eventi.

“E’ una grande emozione trovarci qui, potervi guardare negli occhi. Oggi accendiamo la luce”, esordisce in piazza Sisto, davanti a tantissimi savonesi, il sindaco di Savona Marco Russo. “E’ il segno di una vita che riprende”, aggiunge Russo.

Le due iniziative fanno parte della programmazione degli eventi per le festività natalizie e non nascondono la loro soddisfazione Elisa Di Padova e Nicoletta Negro per essere riuscite a portare anche quest’anno l’albero di natale e “un calendario ricco di eventi”: “E’ stato uno sforzo notevole organizzare il calendario in un mese di tempo. E’ stato un miracolo”.

Per la realizzazione il Comune ha investito 20 mila euro destinati agli eventi lasciati dalla giunta Caprioglio e sono stati ottenuti altri 40 mila circa dagli sponsor: “Abbiamo trovato una città che aveva voglia di partecipare e di ‘riaccendersi'”.

“Siamo arrivati in ritardo a causa del periodo di insediamento a fine anno quando i bilanci sono chiusi”, sottolinea Di Padova. Un’occasione per scegliere un’idea alternativa dopo la prima proposta iniziale: “Un condominio di Savona voleva donarci un albero gigante che ha nel loro giardino ma abbiamo riscontrato problemi tecnici e difficoltà per quanto riguarda la sicurezza, il trasporto, e l’allestimento delle microluci perchè i fornitori le avevano esaurite”. Da qui è nata la seconda ipotesi: “Abbiamo così deciso di avere un albero diverso e cogliere l’occasione per dare un segnale di novità, in linea con le grandi città che realizzano installazioni luminose di questo tipo”.

Un albero “green” e sostenibile: “Oltre a essere un albero nuovo in linea con il futuro, sarà restituito al fornitore senza problemi di smaltimento e noleggiato da altri”. Dopo le polemiche del primo momento, quando era ancora in fase di installazione, è stato poi accolto positivamente anche dagli scettici: “Siamo contenti che sia stato apprezzato perché Savona se lo merita”.

Per quanto riguarda le luci in corso Italia, saranno installate e accese la prossima settimana “grazie a uno sforzo compiuto dai commercianti della via”, conclude Di Padova.