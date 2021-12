Savona, 550 anni del San Giacomo: “Oggi la rinascita, in primavera speriamo di aprire il giardino al pubblico”

Savona. In occasione della ricorrenza dei 550 anni del complesso di San Giacomo di Savona saranno piantate le prime piante di chinotto che arricchiscono il giardino della struttura. La cerimonia sarebbe dovuta essere aperta al pubblico ma con l’aumento dei contagi i promotori dell’iniziativa hanno preferito rimandare nei prossimi mesi.

Lo spazio verde, al momento ancora chiuso a causa del rallentamento dei lavori provocato dalla pandemia, sarà inaugurato e aperto alla cittadinanza in primavera: “Sarà fruibile dai savonesi e dai turisti diventando così un’attrazione nella città“, ha detto il presidente dell’associazione Amici del San Giacomo Michele Salvatore.

Il 27 dicembre 1971 il consiglio degli anziani (l’attuale consiglio comunale) aveva dato il permesso di costruzione del San Giacomo. Successivamente, nei primi mesi del 1472 è iniziata la costruzione con la posa della prima pietra da parte di Beato Angelo da Chivasso che ha portato alla conclusione dell’opera nel 1476.

Al momento l’edificio e il giardino sono inagibili ma la giunta Caprioglio ha stanziato 315 mila euro per la ristrutturazione della facciata e del tetto, e ora all’amministrazione Russo spetta l’approvazione del progetto definitiv: “Speriamo che i lavori partano a inizio primavera – dice Salvatore -. Siamo contenti che si veda la rinascita del San Giacomo. Con la sistemazione della struttura si potrà aprire l’abside alle visite e passare da complesso abbandonato a attrazione turistica della città“.

Per la parte esterna contribuiscono l’associazione e Fondazione De Mari: “Con il giardino di chinotti si possono unire le tradizioni e sviluppare3 la coltivazione di questa pianta la cui patria è proprio Savona. Ci sono solo altre due piante, una sul Priamar e una in via Paleocapa, ma non le vede nessuno”.