Santo Stefano giornata di festa, ma anche di disagi in autostrada: lunga coda tra Savona e Spotorno

Agg. Ore 14:45. Al momento la coda è diminuita ma resta comunque di 1 km tra Savona e Spotorno in direzione Francia, causa traffico intenso. Inoltre, risulta la presenza di un veicolo in avaria al chilometro 60+169, tra Finale Ligure e Feglino, in direzione Italia.

Savona. Santa Stefano giornata di festa ma, purtroppo, anche all’insegna delle code in autostrada.

Al momento, infatti, si cominciano a registrare i primi disagi, con rallentamenti, sulle autostrade liguri.

La situazione maggiormente critica, al momento, si registra sulla A10, in direzione Francia.

Come evidenziato anche da Autostrada dei Fiori, infatti, si è generata una coda di circa 3 km (in estensione) tra Savona e Spotorno, causa traffico intenso.