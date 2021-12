Sanità, l’Anpi di Ceriale attacca Toti: “Una vergogna la decisione di non incontrare i sindaci del territorio”

Albenga. “Una vergogna”. Inizia così il duro attacco dell’Anpi di Ceriale al presidente di Regione Liguria e assessore regionale alla Sanità Giovanni Toti in relazione all’annuncio di quest’ultimo che, nonostante le insistenze dei sindaci del Comprensorio ingauno, ha annunciato l’intenzione di recarsi in terra ingauna per incontrarli solo nel 2022.

Una presa di posizione, quella dell’Anpi cerialese, che segue quella del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e del coordinatore dei consiglieri comunali ingauni ed ex sindaco Giorgio Cangiano.

“Il nostro ospedale presta servizi per un bacino di almeno 80mila persone, che aumentano di numero nel periodo estivo, – ha spiegato Dino Morando da Anpi. – Troviamo vergognoso che un presidente di Regione minimizzi la situazione di incertezza in cui versa il nosocomio”.

“E Toti, non solo si rifiuta di dare risposte sul futuro dell’ospedale, ma non si reca nemmeno ad Albenga per incontrare la popolazione e i sindaci che la rappresentano. Siamo indignati per questo suo comportamento”, hanno concluso da Anpi.