Sanità, Arboscello (Pd): “Anche ad Albenga Toti e il centrodestra fuggono dal confronto con il territorio”

Liguria. “Il presidente Toti e il centrodestra si sottraggono al confronto sul futuro degli ospedali nella provincia di Savona. Così come è successo a Cairo Montenotte, succede ora a Ponente, nell’albenganese”, premette il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo il richiamo – per ora disatteso – che i sindaci dei Comuni, che ricadono nel Comprensorio albenganese, hanno fatto al Governatore, invitandolo a confrontarsi sul futuro della sanità ad Albenga.

“Ormai è chiaro – prosegue Arboscello – che chi governa la Regione Liguria manifesti un certo fastidio per il confronto con cittadini e amministrazioni locali della nostra Provincia. E’ inaccettabile non avere ancora risposte e rassicurazioni sul futuro della sanità territoriale e dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, nel tempo depauperato di risorse e ultimamente oggetto esclusivamente di una propaganda di ‘potenziamento’, senza alcun riscontro concreto”.

“Così come per la Valbormida, sostengo la battaglia del Comprensorio albenganese e rilancerò il tema in Consiglio regionale: il presidente della Regione e assessore regionale alla Sanità Toti venga qui, sia a Cairo sia ad Albenga e fornisca le risposte che chiedono cittadini e amministratori, per capire quale sarà il futuro della sanità nel savonese. Mettendo da parte i proclami e presentando progetti concreti”.