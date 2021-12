Sabato 18 bus gratuiti a Savona, Di Padova e Becco: “Favoriamo lo shopping in città”

Savona. Sabato 18 dicembre il trasporto pubblico in zona rosa (area urbana e suburbana di Savona) sarà gratuito. La proposta portata in giunta dall’assessore Ilaria Becco è stata approvata oggi.

Si tratta di un’iniziativa proposta e sostenuta dall’assessore savonese Elisa Di Padova in sinergia con l’assessore Ilaria Becco, per “introdurre un nuovo modo di muoversi in città, una risposta nuova all’esigenza di rendere la città attrattiva nel periodo prenatalizio” spiegano dal Partito Democratico di Savona.

Il provvedimento potrebbe essere il primo di una serie per incoraggiare i residenti a Savona e zone limitrofe (Vado, Albissola Marina e Albisola Superiore) ad abbandonare il mezzo privato a favore di quello pubblico e contribuire alla riduzione del traffico che si forma nelle principali arterie cittadine allungano notevolmente i tempi di percorrenza: “Non sappiamo quando replicare l’esperienza ma vuol essere una prima prova”, spiega l’assessore all’urbanistica Ilaria Becco.

“L’idea è nata anche a fronte della richiesta dei commercianti di avere per la giornata di sabato dei parcheggi in più per rendere più attrattivo lo shopping in città. Abbiamo pensato a una risposta un po’ diversa, nuova, in linea con i nostri obiettivi di mandato, una risposta sostenibile che speriamo venga accolta con partecipazione da parte dei cittadini per utilizzare l’autobus come buona abitudine”, ha spiegato il vicesindaco e assessore al commercio Elisa Di Padova.

Una proposta che ha trovato subito sostegno: “Un lavoro portato avanti insieme a Ilaria che testimonia quanto importante il lavoro di squadra su temi che sono trasversali per la città. Abbiamo trovato da subito la collaborazione di Tpl e di Unione Industriali che ha colto l’iniziativa con favore contribuendo alla realizzazione dell’iniziativa” che avrà un costo di 2500 euro, senza, quindi, gravare sulle casse comunali.

“Una nuova mobilità e la transizione verso una mobilità green sono parte integrante del programma che abbiamo presentato alla cittadinanza durante la campagna elettorale – proseguono i Dem -. Esprimiamo perciò grande soddisfazione per la prima iniziativa presa in tal senso. Questo deve essere un punto di partenza, lavoreremo nei prossimi mesi per individuare nuove iniziative che avvantaggino sempre più l’utilizzo dei mezzi pubblici a discapito di quelli privati – concludono -. Una svolta green per rilanciare Savona“.

Per quanto riguarda la predisposizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile la giunta è al lavoro: “Al Pums stiamo lavorando partendo dal protocollo che era stato firmato dalla precedente amministrazione ma è un lavoro in fase embrionale. E’ sicuramente una priorità – sottolinea Becco -. E’ necessario perchè per ricevere molti finanziamenti è un requisito”.