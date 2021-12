Roccavignale, sono 9 i bimbi che rappresenteranno Gesù Bambino nel Presepe Vivente

Roccavignale. Sono ben 9 i bambini che prenderanno parte al Presepe Vivente di Roccavignale 2021 nel ruolo di Gesù Bambino. La Pro Loco ha infatti aperto la partecipazione a tutti i bambini nati non solo nel 2021 ma anche nel 2020, dato che l’edizione dell’anno scorso era stata in forma ridotta a causa dell’epidemia di Covid.

Ecco l’elenco dei piccoli protagonisti, quasi tutti figli (o fratelli) d’arte.

Adele Bertone, il papà è originario di Roccavignale e ha partecipato più volte al Presepe come volontario nelle osterie. La sorellina Elide ha dato il volto a Gesù Bambino nell’edizione 2019.

Edoardo Cotta compirà un anno proprio il 25 dicembre. La mamma Marzia, originaria di Roccavignale, aveva impersonato la Madonna una decina di anni fa.

Marylou De Madre, anche lei con precedenti esperienze in famiglia: il fratellino Sebastian è stato Gesù Bambino nel 2017 e il papà, originario di Roccavignale, ha partecipato a diverse edizioni come volontario.

Karima Echchagdani, i nonni sono residenti a Roccavignale e volontari nel presepe, il papà è stato figurante in svariate edizioni come soldato romano.

Emma Ferraro, famiglia paterna originaria di Roccavignale, dove ancora risiedono i nonni.

Giacomo Ferraro, papà volontario nel Presepe, il fratellino Martino aveva partecipato come Gesù Bambino nel 2019. E’ cugino di un altro Gesù 2021, Giovanni Povigna.

Federico Gallo, famiglia di Mondovì, ma molto legata a Roccavignale: il papà partecipa da anni al Presepe e a tutti gli altri eventi del paese come volontario. Il fratellino di Federico, Samuele era stato Gesù nel 2019.

Giada Gigliotti, nata a ottobre 2021. Uno dei due fratellini, Manuel, aveva partecipato nel ruolo di Gesù Bambino al Presepe 2018.

Giovanni Povigna, i suoi due fratellini, Achille e Luigi, hanno impersonato entrambi Gesù Bambino in passate edizioni del Presepe. E’ cugino di un altro Gesù 2021, Giacomo Ferraro.

I bambini si alterneranno nelle tre serate del Presepe secondo questo calendario: mercoledì 22 dicembre Edoardo Cotta, Karima Echchagdani e Giada Gigliotti; giovedì 23 dicembre Adele Bertone, Marylou De Madre e Federico Gallo; venerdì 24 dicembre Emma Ferraro, Giacomo Ferraro e Giovanni Povigna.

Per rispettare le normative anti-Covid, i bambini non verranno tenuti in braccio dalla Madonna, ma deposti a turno nella mangiatoia all’interno della capanna dai genitori che potranno poi rimanere vicino ai figli per tutta la serata, indossando i costumi da pastori. I fratellini saranno ammessi alla capanna, anch’essi a turno, per impersonare gli angioletti.

L’appuntamento per il Presepe Vivente di Roccavignale è nel borgo della frazione Strada nelle serate del 22, 23 e 24 dicembre a partire dalle 19,30.