Ritorna la tradizionale partita del liceo Bruno di Albenga: ricavato devoluto alla fondazione Airc

Albenga. “Dopo due anni di stop siamo finalmente riusciti a riportare la tradizionale partita d’istituto, organizzata da noi studenti in maniera totalmente extrascolastica”. Ad annunciarlo sono i rappresentanti del liceo Giordano Bruno di Albenga e di consulta provinciale.

Si tratta di “un evento tanto atteso”, che vede i ragazzi delle due sedi del liceo (via Dante e Pontelungo) sfidarsi sullo stesso campo. “Siamo molto contenti perché quest’anno non sarà solo una partita di calcio fine a se stessa – affermano i rappresentanti d’istituto -, ma sarà a scopo benefico: abbiamo deciso infatti che il ricavato verrà devoluto interamente all’Airc, che già da anni collabora con il nostro istituto attraverso diverse raccolte fondi”.

“Abbiamo cercato di creare un vero e proprio evento, con tanto di dj, telecronisti e servizio bar, gentilmente offerto dallo staff dello Stadio Riva di Albenga – spiegano -. Un’occasione per dare spazio alla spensieratezza in questo periodo di preoccupazioni e incertezze, sempre però rispettando le norme sanitarie, in modo da garantire a tutti la dovuta sicurezza”.

“E’ quindi importante che vengano rispettate le norme anti-Covid del momento – tengono a dire i ragazzi -. In ultimo, ringraziamo il Comune di Albenga per averci concesso il patrocinio. Speriamo di non deludere le vostre aspettative!”.

L’appuntamento è quindi fissato per giovedì 23 dicembre alle ore 15.30 presso lo Stadio Riva di Albenga.

“Natale è una ricorrenza speciale di grande valore simbolico che va festeggiata con persone speciali e per una finalità speciale – è il commento della fondazione Airc Comitato Liguria -. Siamo ben lieti di accogliere l’iniziativa dei ragazzi del liceo Giordano Bruno di Albenga che hanno deciso di organizzare una partita a favore della nostra fondazione”.

“Alla partita sarà presente una postazione Airc dove alcuni volontari del Liceo raccoglieranno le offerte libere. Il ricavato delle vendite dei biglietti per la partita verrà interamente devoluto alla Fondazione” concludono.