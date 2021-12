Rifiuti, slitta l’approvazione del piano industriale per il savonese

Provincia. Nell’ambito delle attività relative al bacino di affidamento provinciale dei rifiuti, in questi mesi Provincia, Comuni e SAT hanno proseguito gli incontri per la discussione sul piano industriale organico di servizi necessari e la sua stesura definitiva, un piano che sia naturalmente ricettivo delle direttive dell’ambito d’area omogenea stabilito e contenga i parametri richiesti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Arera.

A seguito di tali incontri con i Comuni sul piano presentato dalla società SAT (nel ruolo di capofila della cordata che porterà all’affidamento in house del servizio rifiuti sul territorio), sono state richieste dai sindaci alcune precisazioni sulle tipologie dei servizi, le modalità di raccolta e alcune implementazioni: per questo l’Assemblea dei sindaci e il conseguente Consiglio provinciale previsti per domani, venerdì 17 dicembre, verranno rinviati per una maggiore analisi.

“A seguito del lavoro svolto dopo l’Assemblea dei sindaci dell’11 novembre scorso e nelle ultime settimane con gli incontri in quattro gruppi di lavoro il 26, il 30 novembre e il 7 dicembre, oltre ai passaggi diretti avuti con le singole amministrazioni, si era condiviso alla fine della settimana scorsa di poter tenere domani l’Assemblea e il conseguente Consiglio provinciale per l’approvazione definitiva. Successivamente è arrivata la richiesta di ulteriori chiarimenti, sulle quali si sta lavorando: i documenti sono stati diffusi e condivisi, ma raccogliendo la volontà alcuni sindaci si è deciso per un rinvio” afferma il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

“Non nego un certo rammarico nel non poter, dunque, approvare il piano industriale definitivo, che resta essenziale per poter partecipare al bando relativo ai finanziamenti del PNRR, finanziamenti senza i quali si potrebbe avere un aggravio dei costi. Riconvocherò le sedute il 21 gennaio 2022” conclude il presidente Olivieri.