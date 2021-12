Restyling impianto idrico, finanziamento da 1,2 mln di euro per il Consorzio Irriguo di Ortovero

Ortovero. Una vera modernizzazione degli impianti idrici è ritenuta una priorità per tutte le filiere agricole, con riferimento ai cambiamenti climatici e a periodi di siccità durante l’estate.

Tra le azioni principali quella delle infrastrutturazioni necessarie a questo processo, bacini ad esempio, invasi a monte e acquedotti irrigui per assicurare continuità di approvvigionamento, garantendo anche un giusto equilibrio ambientale e territoriale.

Per il Consorzio Irriguo di Ortovero, che conta oltre 150 soci tra cui 60 aziende agricole attive, è arrivato un importante finanziamento dal PSR Regione Liguria per rinnovare il sistema irriguo e sostenere la produzione agricola. Si tratta di un progetto di adeguamento della rete, oggi ancora per scorrimento, che prevede una rigenerazione radicale delle strutture consortili.

I lavori consistono nel rifacimento delle opere di presa (ulteriormente danneggiate da eventi alluvionali) e la realizzazione di un invaso in quota, che permetterà la fornitura irrigua mediante pompe e condotte a tutti i terreni iscritti al catasto consortile.

Il progetto era già in graduatoria e parzialmente finanziato; con la riassegnazione di fondi comunitari per il biennio 2021-2022, finalmente, è arrivata la totale copertura economica per un valore complessivo di 1,2 mln di euro.

Per il presidente del Consorzio Mario Buccella e il Consiglio direttivo composto da Sandro Arnaldi, Remo Basso, Federico Favero, Stefano Favero, Paolo Longo e Paolo Mascia, riconfermati a fine novembre durante l’ultima assemblea dei soci che si è svolta presso l’Enoteca regionale di Ortovero, un importante risultato operativo: “E’ una occasione storica per l’ammodernamento di una struttura ammalorata e ormai obsoleta, ma che fornisce acque irrigue a oltre 150 soci per irrigare oltre 80 ettari di terreni della piana ortoverese” sottolinea il presidente del Consorzio.

“Gli investimenti permetteranno anche l’eventuale ampliamento del servizio a terreni agricoli oggi non serviti per scorrimento, in quanto collocati a monte del canale: una azione di restyling infrastrutturale davvero significativa per il settore agricolo e per le imprese orticole e vitivinicole associate al nostro Consorzio” conclude Buccella.

“CIA Savona, che ha seguito tutte le fasi dell’istruttoria prevista dal PSR, è soddisfatta per questo obiettivo che rafforza l’infrastrutturazione di vaste superfici agricole e seguirà passo dopo passo lo sviluppo del progetto di ammodernamento irriguo, arrivando prima possibile al via dei lavori previsti dal progetto finanziato” commenta il direttore provinciale CIA Osvaldo Geddo.