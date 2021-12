Regione, assessore Ferro: “Approvati tre milioni di euro per l’impiantistica sportiva”

Liguria. Approvati oggi in sede di giunta oltre 3 milioni di euro di interventi per l’impiantistica sportiva attraverso il fondo strategico regionale.

Nello scorso ottobre il comitato di indirizzo del fondo strategico regionale ha individuato gli interventi di impiantistica sportiva per il 2021, 2022 e 2023 a seguito di una approfondita ricognizione dei fabbisogni espressi dai Comuni liguri.

Con la delibera di giunta di oggi sono stati finanziati lavori pari a oltre 3 milioni e mezzo di euro con l’erogazione di un contributo da parte di Regione Liguria per € 2.826.883,52 con un importo che riguarda opere cantierabili entro il 31 dicembre pari a € 592.486,82 i restanti importi riguardano gli anni 2022 per un importo di oltre 1,2 milioni di euro per poi concludere nel 2023 con l’erogazione dell’ultima tranche di 992 mila euro.

“Un importante segnale di attenzione alle esigenze del mondo dello sport oltre che una dimostrazione di vicinanza alle amministrazioni comunali che sono state in prima linea in questi mesi di restrizioni dovute alla pandemia – commenta l’assessore regionale allo sport Simona Ferro – con questo contributo all’impiantistica dei Comuni completiamo un ciclo di aiuti al mondo dello sport tanto privato quanto quello pubblico. Abbiamo voluto agire sia sulla ‘leva finanziaria’ sia con il così detto ‘fondo perduto mettendo in moto un processo virtuoso anche in termini economici dimostrando, semmai ce ne fosse ancora bisogno, quanto lo sport sia e possa diventare motore di sviluppo per la nostra regione”.

Ecco i Comuni che beneficiano del contributo nel triennio:

Comune di Andora (SV) “Realizzazione di lavori di sistemazione copertura del palazzetto dello

sport in loc. Pian del Merula” per un importo complessivo previsto pari ad euro 158.000,00 di cui

euro 126.400,00 a valere sulle risorse del Fondo Strategico Regionale (euro 50.560,00 nel 2021 ed euro 75.840,00 nel 2022)

Comune di Alassio (SV) “Impermeabilizzazione del palazzetto dello sport “E. Ravizza” sito in

via S. Battista, 31 (II° lotto)” per un importo complessivo previsto pari ad euro 291.604,40 di cui

euro 233.283,52 a valere sulle risorse del Fondo Strategico Regionale (euro 186.626,82 nel

2021 ed euro 46.656,70 nel 2022).

Comune di Cogorno (GE) “Manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo comunale in loc.

San Martino” per un importo complessivo previsto pari ad euro 65.000,00 di cui euro 52.000,00 a

valere sulle risorse del Fondo Strategico (euro 6.500,00 nel 2021 ed euro 45.500,00

nel 2022)

Comune di Lavagna (GE) “Efficientamento energetico del Palazzetto comunale presso il Parco

“Tigullio” per un importo complessivo previsto pari ad euro 200.000,00 di cui euro 160.000,00 a

valere sulle risorse del Fondo Strategico (euro 64.000,00 nel 2021 ed euro 96.000,00

nel 2022)

Comune di Rezzoaglio (GE) “Manutenzione straordinaria ed adeguamento del centro sportivo

comunale “Enzo Russo” (stralcio funzionale) per un importo complessivo previsto pari ad euro

100.000,00 di cui euro 80.000,00 a valere sulle risorse del Fondo Strategico (euro 10.000,00

Nel 2021 ed euro 70.000,00 nel 2022)

Comune di Genova (GE) “Opere di manutenzione straordinaria delle coperture dell’impianto

polisportivo Crocera in via Eridania 3” per un importo complessivo previsto pari ad euro

500.000,00 di cui euro 400.000,00 a valere sulle risorse del Fondo Strategico (euro 50.000,00

nel 2021, euro 270.000,00 nel 2022 ed euro 80.000,00 nel 2023)

Comune di Genova (GE) “Realizzazione della copertura della pista di pattinaggio in via Don

Minzoni” per un importo complessivo previsto pari ad euro 955.000,00 di cui euro 764.000,00 a

valere sulle risorse del Fondo Strategico (euro 95.500,00 nel 2021, euro 210.100,00

nel 2022 ed euro 458.400,00 nel 2023)

Comune di Genova (GE) “Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport S. Eusebio

in via Sup. Rocche di Bavari 88 r., con realizzazione di nuovo volume per la ginnastica artistica”

per un importo complessivo previsto pari ad euro 945.000,00 di cui euro 756.000,00 a valere sulle

risorse del Fondo Strategico (euro 94.500,00 nel 2021, euro 207.900,00 nel 2022 ed

euro 453.600,00 nel 2023)

Comune di Rovegno (GE) “Realizzazione di campo da padel in frazione Casanova” per un

importo complessivo previsto pari ad euro 40.000,00 di cui euro 32.000,00 a valere sulle risorse

del Fondo Strategico (euro 4.000,00 nel 2021 ed euro 28.000,00 nel 2022);

Comune di Zoagli (GE) “Riqualificazione area verde con contestuale realizzazione di percorso

cardio fitness attrezzato da realizzarsi in via Colombo s.n.c. censibile al foglio 12 map. 30 del

C.T.” per un importo complessivo previsto pari ad euro 140.000,00 di cui euro 96.000,00 a valere

sulle risorse del Fondo Strategico (euro 14.000,00 nel 2021 ed euro 82.000,00 nel

2022)

Comune di Aurigo (IM) “Realizzazione di impianto sportivo polivalente mediante opere di

ristrutturazione e completamento di area verde attrezzata in via Paolo VI.” per un importo

complessivo previsto pari ad euro 98.000,00 di cui euro 78.400,00 a valere sulle risorse del Fondo

Strategico (euro 9.800,00 nel 2021 ed euro 68.600,00 nel 2022)

Comune di Diano Marina (IM) “Riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport “G.

Canepa”” per un importo complessivo previsto pari ad euro 70.000,00 di cui euro 48.800,00 a

valere sulle risorse del Fondo Strategico (euro 7.000,00 nel 2021 ed euro 41.800,00

nel 2022).