Rappresentativa Under 15, martedì 21 raduno area nord a Montichiari

Un anno e dieci mesi dopo l’ultima volta (era il 12 febbraio del 2020, raduno a Tirrenia) riparte finalmente l’Under 15 LND, l’unica delle sei rappresentative nazionali dilettantistiche a non aver ancora assaggiato il campo dalla ripresa dell’attività giovanile all’inizio della scorsa estate.

La più giovane selezione della LND comincerà il suo nuovo percorso da Montichiari (BS), dove domani sono attesi 44 calciatori tesserati per società dell’area nord. Dopo essersi sottoposti ai controlli previsti dal protocollo sanitario, i ragazzi a disposizione di mister Chiti si affronteranno alle ore 14 in un’amichevole a ranghi contrapposti al Centro Sportivo “Montichiarello” (Via Boschetti di Sopra 13/15). L’accesso all’impianto, gestito dalla società Voluntas Montichiari secondo le normative vigenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sarà garantito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

“Dopo tanta attesa torniamo a lavorare con una fascia d’età per noi importantissima – sottolinea Roberto Chiti – Per questi ragazzi è stato particolarmente difficile affrontare questo lungo periodo di stop, senza oltretutto la possibilità di accompagnare il passaggio dal calcio a 9 a quello a 11 che solitamente avviene tra i 12 e i 13 anni. E’ presto per parlare di programmazione a lungo termine, ma abbiamo fiducia di poter fare bene in questa stagione”.

Ecco la lista dei convocati

Portieri: Alessandro Mattrel (Mirafiori), Matteo Enza (Ospedaletti), Filippo Dighionno (Rimini), Filippo Zannoni (Savignanese)

Difensori: Loris Cavalleri (Ponte S.Pietro), Mirco Tretola (Enotria), Andrea Adamo (Accademia Internazionale), Federico Pascarella (Ausonia), Alberto Gamba (Accademia Pertusa Torino), Riccardo Correndo (Chisola), Mateo Muscato (CBS Scuola Calcio), Matteo Magonara (Donatello), Alan Maccarone (Alcione), Nicolo Golfarelli (Forlì), Nicolo Imola (Rimini), Luca Zuddas (St.Georgen), Cristian Carlini (Vado), Marco Tonon (Montebelluna), Samuele Granzotto (Montebelluna), Filippo Nardelli (Arco)

Centrocampisti: Alessandro Sicca (Vado), Nicolo Galaxis (Savignanese), Leonardo Pregnolatao (Mirafiori), Umberto Borelli (Chieri), Stephan Gartner (Valle Aurina), Francesco Paris (Villa Valle), Alessandro Patelli (Uesse Sarnico), Tommaso Bottani (Ponte S.Pietro), Carlo Giacometti (Pro Venezia), Nicolo Pasquali (Campodarsego), Niccolo Campagnaro (Liventina), Jacopo Florio (Pont Donnaz)

Attaccanti: Tommaso Padroni (Rimini), Alessandro Migliore (Lascaris), Filippo Galvagno (Chieri), Alessandro Poloni (Montebelluna), Francesco Avandro (Ospedaletti), Achille Colombo (Baiardo), Matteo Incerti (Voltrese), Ronald Kumi (Ancona Lumignacco), Filippo Diego Pittilino (Donatello), Edoardo Magrini (Torresavio), Omar Ghisalberti (Virtus Ciserano), Francesco Bolondi (Santos)

STAFF – Giovanni Guardini (capo delegazione), Roberto Chiti (allenatore), Raffaele Rispo (vice allenatore), Savino Freda (allenatore dei portieri), Mattia Toffolutti (preparatore atletico), Giuseppe Bova (medico responsabile), Ignazio Bernasconi (fisioterapista), Edoardo Gallegati (segreteria org.), Walter Ciolli (magazziniere)