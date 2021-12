Raddoppio ferroviario, Giampedrone replica alle polemiche: “Priorità. Il progetto non può essere fermato”

Savona/Finale/Andora.”Il progetto del raddoppio ferroviario non può essere fermato. E’ una priorità assoluta della nostra regione condivisa dalle amministrazioni coinvolte”. Così l’assessore alle infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Giampedrone risponde alle polemiche che si sono sollevate dopo il suo annuncio in merito alla conclusione del progetto definitivo entro fine anno e in seguito alla soddisfazione manifestata dall’assessore ai trasporti Gianni Berrino.

L’opera, vista favorevolmente dall’Unione Industriali di Savona, ha incontrato la dura e netta opposizione di diverse associazioni. A opporsi al progetto sono stati Confagricoltura, il Wwf, Assoutenti. Il settore agricolo ha posto l’accento sul danno che si recherebbe agli agricoltori: “Si perderebbero 100 ettari di terreno con il conseguente rischio di chiusura di 80 imprese”.

Wwf e Assoutenti, invece, hanno sottolineato i problemi che andrebbero a pesare sui pendolari. “Il raddoppio è illogico e non è la soluzione per migliorare il servizio”, ha sottolineato il Wwf. Invece, Assoutenti aveva tuonato: “Non sono possibili, né convenienti, servizi collaterali e sufficienti di trasporto urbano dai vari centri abitati alle stazioni, scomode e decentrate, salvo aumentare il già caotico traffico automobilistico“.

Giampedrone apre alla possibilità di modifiche: “Siamo consapevoli che c’è qualcosa che può essere migliorato. Lavoreremo con Rfi affinché eventuali o vere critiche possano essere affrontate e gestite nel merito. Daremo risposte individuali a legittime preoccupazioni”. Entro fine anno dovrebbe arrivare il progetto definitivo presentato da Rfi (Rete Ferroviaria Italiana): “Stiamo per raggiungere l’intesa con il governo e stiamo per definire i passaggi preliminari”, ricorda l’assessore.

Per Giampedrone è un’opportunità irrinunciabile: “E’ una delle infrastrutture principali della nostra regione. Il dato positivo è che finalmente dopo tanti anni l’opera torna a essere centrale nella vita politica del nostro territorio”.

Un tratto ferroviario riconosciuto dall’Unione Europea nella rete Ten-T (Trans European Network Transport): “Toglierà la Liguria dall’isolamento”, afferma senza margini di incertezza l’assessore. “Collegherà la regione – spiega – non solo con il resto d’Italia ma anche con l’Europa”.