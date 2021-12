Raccolta fondi per la Breast Unit e il reparto Pediatria del San Paolo con lo Spiderman savonese

Savona. Si è svolta presso il ristorante pizzeria Conca Verde la cena a scopo benefico organizzata dall’associazione L.I.Fe Savona dal titolo ”Ama Dona Ridi”. L’evento è stato promosso per raccogliere fondi a favore della Breast Unit e della Pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona.

La serata ha visto la partecipazione di circa 140 persone tra grandi e piccini, quest’ultimi accorsi per vedere l’attesissimo ospite della serata: lo Spiderman più famoso d’Italia, Mattia Villardita, il quale collabora ormai da tempo con la Pediatria al fine di allietare i più piccoli e le loro famiglie in momenti difficili.

In rappresentanza della Brest Unit e della Pediatria dell’ospedale hanno presenziato medici, caposala ed infermieri che da anni si occupano della prevenzione e della sanità ligure. Alla serata ha inoltre presenziato il dottor Jacopo Avegno, vice direttore generale della Regione Liguria, entusiasta dell’evento e dell’organizzazione.

Durante la serata si è svolta una lotteria i cui premi consistevano in doni ed opere personali donati dalle socie del Club, incrementando il budget raccolto. Per i più piccini l’animazione di ”Capriole sulle nuvole” ha fatto sì che divertimento e risate non mancassero a nessuno.

A fine serata i festeggiamenti sono stati molti, in primis la “consegna” delle cifre raccolte, ben 1720 euro alla Breat Unit e 1720 alla Pediatria di Savona. Con enorme entusiasmo le socie e tutti i presenti hanno proseguito i festeggiamenti, speranzosi che l’evento possa in futuro ripetersi.