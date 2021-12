Rabbia Draghi ed è caos scuola: “Preservare lezioni in presenza. No alla Dad con un solo positivo”

Italia. “Riattiva la Dad con un solo positivo, togli la Dad con un solo positivo”. Si potrebbe riassumere così, citando in parte un famoso film, il caos che si è acceso intorno alla scuola dove, a quanto pare (vista la situazione il condizionale è d’obbligo), “non ci sarà alcun ritorno alla Didattica a distanza in caso di un solo positivo all’interno di una classe”.

Una decisione che di fatto soppianta la circolare di ieri, a meno di 24h dalla firma ad opera del Direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, che a sua volta esautorava il protocollo anti-Dad. Fonti ben informate parlano di rabbia da parte del Presidente del Consiglio Mario Draghi e di “lezioni in presenza priorità dell’esecutivo”.

A breve, come si legge su Ansa.it, “sarà pubblicata una circolare esplicativa da parte del Ministero della Salute, che la circolare emanata ieri: solo chi va in isolamento farà didattica a distanza, la classe continua in presenza”. In sostanza, dunque, il nuovo dietrofront non prevede alcun cambiamento rispetto al protocollo anti-Dad, varato circa un mese fa.

IL PROTOCOLLO ANTI-DAD, LE REGOLE:

Per quanto riguarda le scuole primarie e secondarie, nel caso in cui all’interno di una classe si evidenzi la presenza di un solo positivo, scatta la cosiddetta “sorveglianza con testing”: test rapidi nell’immediato per studenti e docenti e via libera (rientro immediato) in caso di tampone negativo, che dovrà poi essere ripetuto dopo 5 giorni. In quarantena insieme al positivo finiranno anche i “contatti stretti”, individuati da un medico dell’Asl oppure dal dirigente scolastico.

Le cose cambiano in caso di 2 studenti positivi all’interno della stessa classe: per gli studenti e i docenti vaccinati si procederà nuovamente con le modalità della “sorveglianza con testing”, mentre per i non vaccinati scatterà subito la quarantena di 10 giorni con obbligo di tampone negativo al termine per il rientro. (per quanto riguarda i bambini dai 6 anni ai 12 – elementari e prime medie – quarantena per l’intera classe con due positivi).

La quarantena e la Dad per l’intera classe sarà disposta con 3 studenti positivi nella stessa classe: sarà di 7 giorni per i vaccinati e di 10 giorni per i non vaccinati e obbligo per tutti di tampone negativo prima del rientro in classe.