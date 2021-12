Quiliano, prosegue la raccolta alimentare a favore delle famiglie in difficoltà

Quiliano. Nel 2013 il Coordinamento Donne Acli di Savona ha iniziato un progetto di Colletta scolastica, in collaborazione con Coop e Ipercoop, nei comuni di Vado Ligure, Savona e Quiliano, e ha proseguito con la raccolta alimentari. L’attività è continuata anche durante il periodo di piena emergenza pandemica dovuta al Covid-19, per più volte l’anno.

Nella Città di Quiliano sono a disposizione, per quest’attività, due grandi armadi nella sede dell’ex-biblioteca in via Brandini 14, oggi sede delle associazioni del luogo e dei Caf.

“Esiste una stretta collaborazione tra le assistenti sociali della Città di Quiliano e le volontarie dell’Acli sul territorio e questo permette di raggiungere in modo preciso le famiglie più in difficoltà – spiegano dal Comune – Il lavoro delle volontarie, faticoso e meticoloso, è la dimostrazione di un impegno che non cede a distrazioni o si arrende alle difficoltà”.

“L’amministrazione di Quiliano intende ringraziare il Coordinamento Donne Acli per la loro perseverante e generosa attività e anche a tutti coloro che, nel fare la loro spesa quotidiana, decidono di donare ad altri”.