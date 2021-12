Quiliano, il bilancio del 2021 di Isetta: “Abbiamo lavorato per contribuire a una graduale ripresa”

Quiliano. “Il 2021 è stato un anno molto intenso e pieno di numerosi impegni che ci hanno visti coinvolti sotto vari fronti. In primo luogo la gestione dell’emergenza pandemica “Covid- 19” e l’alluvione “Christian” del 4 ottobre scorso. Eppure non ci siamo fermati. Abbiamo lavorato, e continuiamo a farlo, vicini alle famiglie e alle attività produttive con misure di sostegno, interventi di somma urgenza, progetti sociali, iniziative solidali, al fine di contribuire insieme a una graduale e condivisa ripresa”. E’ questo il bilancio del sindaco di Quiliano Nicola Isetta.

“Con il DPR 24 marzo 2021, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso al comune di Quiliano il titolo di “Città” – ricorda -. Abbiamo inoltre ottenuto importanti finanziamenti per la realizzazione di nuove opere per la riqualificazione di Villa Maria, per la messa in sicurezza del Rio Santo, nonché per l’adeguamento antisismico delle scuole statali primarie “Don Peluffo” di Quiliano e “Peressi” di Valleggia, per un totale complessivo di circa 3 milioni e 750mila euro: opere, queste, finanziate con fondi dello Stato e del PNRR. Abbiamo attivato il nuovo sportello telematico per i cittadini, stiamo per mettere in rete anche il nuovo sito webistituzionale”.

“Questi sono importanti passi in avanti per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio, che peraltro si pongono in stretta continuità con gli obiettivi di transizione al digitale, volta all’attuazione dei principi indicati nell’Agenda 2030. Negli scorsi mesi è stata firmata la convenzione con la Federazione Italiana Tabaccai, tramite la quale tutti i cittadini potranno richiedere i certificati anagrafici direttamente presso le tabaccherie convenzionate, in quanto collegate all’ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) a partire dal 27 gennaio 2022″. Quiliano ha voluto dar vita ai “Percorsi che resistono”. Si tratta di percorsi contraddistinti da luoghi, vie, monumenti e cippi presenti sul territorio di Quiliano che sono stati dedicati a Martiri della Resistenza. “Tra storia, natura, cultura,prodotti tipici e… gastronomici” è questo il sottotitolo della Guida di Quiliano, lanciata durante l’estate scorsa per un viaggio alla scoperta di Quiliano, del suo territorio e delle sue principali caratteristiche”, prosegue.

“Inoltre – prosegue il primo cittadino -, grazie alla collaborazione con le realtà associative di rilevanza regionale e nazionale quali la Fondazione Genova Liguria Film Commission, il GAL Valli Savonesi, il Consorzio Vite in Riviera, l’Enoteca Regionale della Liguria, Slowfood Savona, Associazione E20, Associazione Premio Calvino di Torino e Centofiori, Eventi di Finale Ligure, abbiamo rivitalizzato le tradizionali rassegne e cicli di eventi che ora occupano tutto l’anno: da “Quiliano Città Viva” a “Granaccia e Rossi di Liguria”, da “Quiliano Natura” a “Quiliano Cinema”, fino a giungere alla collaborazione con il MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) di Faenza, che ci ha permesso di ospitare dal 2021, presso il Teatro Nuovo di Valleggia, il Premio Nazionale per la canzone d’autore emergente, che ora si chiama “Premio Città di Quiliano”. Ricordiamo, inoltre, l’attivazione della nuova area per le manifestazioni ed eventi presso il Parco di San Pietro in Carpignano, inaugurata nell’agosto scorso con lo spettacolo teatrale “La ragazza nella foto – Un amore partigiano” e il concerto degli Yo Yo Mundi.

“Sempre quest’anno è stato inaugurato l’Ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT) della Città di Quiliano, che si configura come punto di informazione per turisti e cittadini. Inoltre, proprio da oggi è online il nuovo sito della Città di Quiliano dedicato al turismo, che in homepage incuriosisce i suoi lettori dicendo che “Il territorio di Quiliano è un vero e proprio museo a cielo aperto, le cui strade e sentieri offrono natura, resti di bellezze storiche, artistiche e architettoniche in ogni angolo e prodotti locali tipici che si mescolano con le storie e le leggende locali”.

“Quiliano – conclude – è cultura, spettacolo, tradizioni, ma anche buon cibo. Per questo è nata la rassegna mensile di “Quiliano mercato natura” dove non mancano laboratori, degustazioni e presentazioni di prodotti locali, per valorizzare interscambi virtuosi e rendere il territorio aperto ad ogni “buona conoscenza ed esperienza. Insomma, Quiliano guarda avanti, rivolta verso il futuro, e soprattutto alla ricerca costante di uno sviluppo sostenibile, solidale, e al passo con i tempi, in una logica di attenzione rivolta a tutte le fasce sociali. Ed è con questo spirito di servizio, con questa costante attenzione alla crescita e miglioramento della nostra Città che approcciamo un nuovo anno 2022”.

LE INIZIATIVE

“In questo anno complicato, oltre ai servizi già in essere, i bandi buoni spesa e buoni affitto, si sono attivati nuovi progetti propedeutici ad un “buon-vivere” nella nostra comunità”. Così l’amministrazione comunale commenta l’anno che si sta per concludere.

“Siamo consapevoli in particolare della delicatezza delle giovani generazioni in questo periodo di eccezionale oppressione, ha avviato una gamma articolata e progressiva di iniziative volte al supporto e stimolo delle responsabilità familiari, tra cui le ricche iniziative ludico-culturali dell’”Estate Ragazzi” e il servizio “COMPITI-AMO”, offerto nel mese di luglio alle famiglie degli allievi delle scuole primarie e secondaria grazie alla collaborazione dell’Associazione Tagliate senza Frontiere e alla Parrocchia di Valleggia che ha generosamente offerto i locali”.

“I fondi residui del sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 anni sono stati utilizzati primariamente secondo quanto indicato negli obiettivi ministeriali, ovvero la riduzione delle spese alle famiglie per quanto riguarda le rette delle scuole paritarie del territorio. La richiesta di servizi scolastici per l’infanzia è importante e non sarebbe soddisfatta dalla sola scuola pubblica. Le due scuole paritarie, Garroni a Valleggia e Vadone a Quiliano, che gestisce tra l’altro una sezione Primavera, svolgono perciò un ruolo sussidiario apprezzabile e l’Amministrazione Comunale ha approvato un piano di intervento di sostegno che integri oltre ai finanziamenti annuali classici di origine ministeriale, circa 6 mila euro ciascuna, un’ulteriore integrazione di 2 mila euro per ciascuna scuola pianificata per i prossimi tre anni e inoltre, sperimentalmente per l’anno scolastico 2021/2022, una riduzione della retta individuale che la avvicini tendenzialmente ai 100 euro mensili, modulata sulle tariffe differenziate delle due scuole e della sezione Primavera, per tutti gli allievi residenti a Quiliano”.

“Sempre con i fondi 0-6 sono stati avviati due progetti sperimentali che in corso d’opera, grazie a un consistente risparmio sul secondo, frutto della tanto auspicata integrazione tra l’intervento sociale e quello sanitario, sono diventati tre: Buona la prima “percorso estivo condotto dalla Cooperativa Progetto Città con la collaborazione della Biblioteca Civica e di DNA Musica, in luglio e settembre, di continuità nell’approccio alla scuola primaria per i bambini che vi sono poi approdati a settembre, caratterizzato da letture in cerchio e comprensione dei testi, gioco con la musica e con la psicomotricità, per costruire il gruppo, imparare a STARE, allenare la competenza linguistica); Benvenuto qui (offerta di accoglienza dei nuovi nati con un approccio del servizio sociale innovativo e proattivo, una serie di omaggi alla famiglia che nasce o si allarga: un libro scelto tra la bibliografia specificamente dedicata ai primi mesi; un abbonamento annuale a una rivista divulgativa qualificata sui primi anni di vita; la tessera di iscrizione per il nuovo nato alla Biblioteca Civica Andrea Aonzo, con il logo del programma Nati per Leggere, per favorire dolci momenti di coccole in compagnia dei libri, per farli diventare amici; proposta di omaggio di pannolini lavabili multitaglia, in quantità proporzionali alla motivazione all’utilizzo, per sperimentarne l’uso, con i relativi vantaggi ecologici ed economici; consulenza e informazioni sui diversi interventi statali e regionali a sostegno della famiglia nascente, sull’iscrizione all’Asilo Nido e su ogni altro servizio previsto localmente per il sostegno educativo nella fascia d’età neonatale.…e soprattutto l’offerta di intervento gratuito a domicilio di un’Ostetrica professionista o altro personale esperto di perinatalità del Consultorio Familiare di Valleggia, per uno/due incontri di circa un’ora da svolgersi preferibilmente entro le prime tre settimane di vita, per sostegno all’allattamento, bagnetto, ritmi sonno-veglia, dubbi, rassicurazioni… e successivo prosieguo di supporto presso il Consultorio stesso; Baby qui (la giococcolteca, servizio integrativo dell’Asilo Nido, sperimentale e gratuito nel corrente anno educativo, uno spazio bimbo-genitori rivolto ai bimbi residenti tra i 9 e i 36 mesi non ancora socializzati, perchè possano sperimentare, accompagnati da un adulto di riferimento e sotto la guida dell’educatore, attività stimolanti nello stare insieme in mini gruppo con altri coetanei)”.

E proseguono dal Comune: “Nel periodo estivo è stato attivato grazie alla Cooperativa Cooperarci RI-PARTIAMO 2021, il centro estivo in outdoor presso il Cadifugio di Cadibona, che ha funzionato dal 2 agosto al 10 settembre dalle 8 alle 17 per sei settimane per i bambini dai 5 ai 12 anni con l’adesione di n° 30 ragazzi tra cui 4 disabili. E a ottobre è ripartita la scuola, con Pedibus a Valleggia e progetto di Pedibus a Quiliano (per cui siamo sempre alla ricerca di volontari). Si è avviato, a cura di Cooperativa Progetto Città e con la collaborazione dell’Asilo Vadone per quanto riguarda la ristorazione e dei nostri scuolabus per quanto riguarda il trasporto, il doposcuola JO- COMPITO per 23 bambini delle scuole primarie nelle giornate di Lunedi, Mercoledi e Giovedi, a cui segue il Lunedi e il Giovedi il laboratorio Ludico-Creativo INVEXENDU aperto su prenotazione a tutti i bimbi tra i 5 e i 12 anni”.

“Nello stesso periodo – conclude l’amministrazione comunale – ha avuto avvio il progetto innovativo Guidati-il foglio rosa solidale promosso con il contributo autorevole della Fondazione De Mari, attivando risorse interne ed esterne all’Ente, al fine dell’acquisizione della patente di guida, strumento pressochè indispensabile nella ricerca di occupazione, che promuove l’autosufficienza di figure con minori risorse, proponendo ai beneficiari di fornire in cambio una dote oraria di 25 ore di attività di volontariato presso l’associazione partner AUSER, a vantaggio di altri cittadini quilianesi in condizioni di fragilità. Questa iniziativa, i cui risultati si verificheranno in primavera 2022, ha coinvolto otto candidati di cui sette donne su dieci interpellati. Nell’autunno è partito UNI.QUI, con 21 corsi molto diversificati rivolti agli adulti per percorsi formativi, ricreativi e di socializzazione. Questo progetto è stato attuato grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni di volontariato del territorio e alla disponibilità di singoli che mettono a disposizione degli altri le loro competenze. All’iniziativa hanno aderito con entusiasmo molti cittadini e cittadine, nonchè persone provenienti dai comuni vicini”.