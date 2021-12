Quiliano, approvato il bilancio 2022. Isetta: “Documento importante per la ripresa e il rilancio della città”

Quiliano. Il Consiglio Comunale ha approvato, nel corso della seduta ordinaria svoltasi nella serata di martedì 21 dicembre, il Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024. “Si tratta di un documento contabile di rilevante valore”, dichiarano il sindaco Nicola Isetta e l’assessore alle finanze Tiziana Bruzzone, “in conseguenza dei rilevanti finanziamenti ottenuti dallo Stato e dal PNRR per la riqualificazione, il rilancio e la messa in sicurezza del nostro territorio”.

Mentre si attende il riconoscimento dello stato di calamità da parte del Governo, riferito ai danni causati dall’alluvione “Christian” del 4 ottobre 2021, proseguono i primi lavori di somma urgenza nelle aree dei Tecci, di Montagna e Roviasca, finanziati per oltre un milione di euro con proprie risorse di bilancio. Ma ci si prepara inoltre all’avvio delle opere pubbliche di rilancio del territorio (Villa Maria, lavori di messa in sicurezza del Rio Santo, opere di adeguamento alla normativa antisismica delle scuole statali primarie “Don Peluffo” di Quiliano e “Peressi” di Valleggia), oltre che agli interventi di gestione del territorio e della sua promozione turistica secondo una visione multisettoriale.

“Un rilevante impegno che ci attende insieme durante il 2022 – affermano l’assessore ai lavori pubblici Silvio Pirotto e l’assessore all’urbanistica Cinzia Pennestri – sarà quello delle grandi opere, ma anche dei finanziamenti ulteriori da ricercare e ottenere con i bandi PNRR, oltre al lavoro intenso per lo sviluppo sostenibile del territorio e la sua valorizzazione, in tutte le varie componenti”.

“Attraverso la rimodulazione e il rilancio dei cicli tematici di eventi e iniziative, e con la stagione estiva suggellata dalla rassegna ‘Quiliano Città Viva’, nonché con altre operazioni innovative come i ‘Percorsi resistenti’ per ricordare i partigiani della nostra Città”, aggiunge il vicesindaco Nadia Ottonello, fresca di elezione al nuovo Consiglio Provinciale di Savona.

“Proseguiremo nel percorso avviato legato agli eventi culturali e alle iniziative che valorizzeranno Quiliano in ambito provinciale, regionale e nazionale – sottolinea – Il fatto di essere entrati all’interno di reti importanti, ad esempio, nell’enogastronomia con ‘Granaccia e i rossi di Liguria’, nella cultura con la collaborazione con il ‘Premio Calvino’ di Torino e nella musica attraverso il Premio nazionale per la canzone d’autore emergente (già ‘Varigotti Festival’ e ora ‘Premio Città di Quiliano’), ci inorgoglisce, ma ci spinge nel contempo ad intensificare la nostra progettualità e le idee per la crescita della nostra Città, lavorando anche per far crescere iniziative come il ‘Premio Quiliano Cinema’. Inoltre proseguiremo con le iniziative collegate alla nostra Biblioteca Civica ‘Andrea Aonzo’, nonché ai corsi di UNI.QUI, rivolti ai cittadini per il loro tempo libero, la loro socialità e alla loro formazione continua. Proseguiranno i numerosi progetti legati all’area sociale che sono stati avviati in questo anno.”

“Non ci si deve dimenticare – evidenziano il sindaco Isetta e l’assessore Pennestri – che Quiliano ha fatto grandi passi in avanti sul fronte della digitalizzazione (ci riferiamo ad esempio allo sportello telematico e all’attivazione del servizio di rilascio dei certificati anagrafici presso le tabaccherie abilitate della nostra Città), e il nostro impegno sarà sempre più rivolto all’attuazione degli obiettivi del PNRR e dell’Agenda 2030, peraltro coincidenti con quelli del nostro programma amministrativo”.

Il Bilancio 2022 pareggia in totali € 18.883.460,65 e si contraddistingue sia per la gestione della recente emergenza alluvionale sia per lo sviluppo dei vari interventi già programmati nel corso del 2021. Anche per il 2022 non sono previsti nel nuovo Bilancio adeguamenti di tariffe, tasse e tributi.

“Le tariffe della TARI – precisa l’assessore Bruzzone – non sono state aumentate, in relazione al piano economico-finanziario provvisorio già approvato dal Consiglio. Ma è evidente che con gli scenari incerti causati dal legislatore nazionale, dalla regione e da Arera, senza dimenticare il nuovo e imminente piano provinciale, dovremo riportare l’intera pratica sul ciclo dei rifiuti in Consiglio Comunale nei prossimi mesi. Ma saremo sempre vicini ai nostri cittadini per le eventuali e ulteriori agevolazioni che lo Stato potrà introdurre, a causa della prosecuzione dell’emergenza pandemica”.

Sempre nel corso della stessa seduta, il Consiglio Comunale ha approvato, con voto unanime, la variazione di bilancio (già approvata dalla Giunta Comunale il 29 novembre scorso) relativa all’introitazione del contributo erogato dalla Regione Liguria di circa 38mila euro per il bando dei buoni affitto a sostegno delle famiglie bisognose.

È stata inoltre aggiornata la convenzione relativa alle pale eoliche dislocate in località “Monte Burot”, in attuazione della Legge di Bilancio 2019 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 46/2021: tale aggiornamento prevede infatti un minore introito della quota percentuale dei proventi erogati al Comune dalla società concessionaria.

Infine è stato ratificato il sorteggio compiuto dalla Prefettura di Savona ai fini della nomina del nuovo revisore dei conti per il periodo 2022/2024: subentrerà infatti al dott. Franco Caridi (segretario generale della provincia di Ascoli Piceno) il rag. Paolo Covre, ragioniere commercialista con studio a Rapallo.

“Desideriamo ringraziare – conclude il sindaco Isetta – la squadra del personale del nostro Comune, guidata in particolar modo dal segretario generale Achille Maccapani che ha collaborato in modo fattivo per il raggiungimento di questi risultati, consentendo al nostro Comune di portare il Bilancio di previsione in Consiglio Comunale, tra i primi in assoluto in tutta la Liguria”.