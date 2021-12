Quiliano, annunciati i 12 finalisti per il Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente

Quiliano. Dopo il contest nazionale che ha individuato ben 43 artisti pre-selezionati tra le moltissime proposte musicali provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, sono stati individuati i 12 artisti che si esibiranno al Premio Città di Quiliano, venerdì 10 e sabato 11 dicembre al Teatro Nuovo di Valleggia, Quiliano, per concorrere all’assegnazione del “Premio nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”.

Ecco l’elenco: Ella Nadì (Eleonora Cappelluti) da Torino; Donix (Donatella Scarpato) da Pollena Trocchia (Napoli); Massimiliano D’Ambrosio, da Roma; Innocente (Giorgio Innocente), da Salice Salentino (Lecce); Fran (Francesco Paolo Somma), da Castellammare di Stabia (NA); Juri Mattia, da Palestrina (RM); Emma Pescio, da Vado Ligure; Roberto Pezzini, da Gubbio; Nicola Paltrinieri, da Arezzo; Marco Francia, da Cairo Montenotte; Noma (Greta Dressino), da Finale Ligure; Christian Gullone, da Sanremo (IM).

La manifestazione ha come obiettivo la valorizzazione di cantautori e gruppi emergenti, promuovendo artisti rappresentativi delle tendenze in atto nella canzone italiana. In sala sarà presente una prestigiosa giuria con produttori, giornalisti e cantautori di fama nazionale.

Novità assoluta di questa edizione l’istituzione del Media Center che verrà allestito presso la Biblioteca Comunale in Piazza Costituzione, sempre a Quiliano, e che sarà aperto al pubblico con ingresso libero venerdì 10 alle ore 17.00 per la presentazione degli artisti e della giuria, e sabato 11 alle ore 11.00 per un altro incontro con i protagonisti della manifestazione.

Nelle due serate saranno ospiti anche prestigiosi protagonisti della canzone d’autore italiana: tra cui Vasco Brondi (Le Luci della Centrale Elettrica) a cui verrà consegnato il premio “Un Autore per la Musica Italiana”, poi Gianluca De Rubertis e Mauro Ermanno Giovanardi.

Venerdì 10 sarà ospite anche Federico Sirianni, considerato tra i più importanti eredi del cantautorato genovese, che verrà premiato per il suo nuovo album “Maqroll”.

Tra gli altri ospiti sarà presente Helle, cantante e producer bolognese vincitrice del “Premio Lunezia New Mood” per le nuove proposte.

Durante la manifestazione si esibiranno anche Anna Luppi, vincitrice della scorsa edizione, e Jacopo Perosino, vincitore lo scorso anno del premio per il miglior testo, oltre ad alcuni artisti locali che hanno recentemente avuto un successo di respiro nazionale: Arianna Manca, Jacopo Ottonello e Marco Caudullo.

A condurre le serate Sabrina Calcagno e Silvia Paonessa. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale E20, in collaborazione con la “Rete dei Festival”, con il patrocinio della Città di Quiliano e del “M.E.I. – Meeting degli Indipendenti” e la direzione artistica di Roberto Grossi. La serata di venerdì 10 è a ingresso libero (su prenotazione, fino a esaurimento posti), mentre per la serata di sabato 11 è previsto un biglietto di 12 euro.