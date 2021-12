Quarta dose di vaccino Covid, il via in Israele: secondo booster al personale medico

Tel Aviv. Il primo Paese al mondo a incominciare il quarto giro di vaccinazioni anti-Covid è l’Israele: la prima a essere vaccinata oggi è un’infermiera a Tel Aviv che ha ricevuto la seconda dose booster.

“Onorata di essere stata scelta – ha detto Orna Rahminov, l’infermiera che ha dato il via alle operazioni -. Ho fiducia nei vaccini”. L’ospedale Sheba di Tel Aviv comincerà oggi uno studio sull’efficacia della somministrazione della quarta dose di vaccino anti Covid. Lo studio – il primo al mondo secondo i media e in stretto contatto con il ministero della Sanità – coinvolge 6.000 persone, inclusi 150 operatori sanitari della struttura ospedaliera.

“La ricerca – ha detto la professoressa Gili Regev-Yochay, come riportato dall’Ansa – saggerà gli effetti della quarta dose sul livelli di anticorpi sulla prevenzione del contagio e controllerà la sua sicurezza”. Israele ha per il momento sospeso l’avvio di una eventuale quarta campagna vaccinale in attesa di ulteriori verifiche. Nel frattempo il ministero della Sanità ha dato una autorizzazione di emergenza per l’uso del farmaco orale Paxlovid della Pfizer contro la malattia. Israele ha ordinato migliaia di dosi con l’obiettivo di combattere la variante Omicron: dosi che dovrebbero arrivare nel Paese mercoledì prossimo.