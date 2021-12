Qualità e rosa ampia, il Quiliano&Valleggia vince e convince, mister Ferraro: “In goal con cinque giocatori diversi”

Una rosa ampia, con tanti giovani di qualità e qualche giocatore esperto in grado di fare la differenza. Si vada alla voce Grippo, ad esempio, autore del goal su punizione che ha spento le speranze dello Speranza già sul finire del primo tempo.

In quello che era uno scontro diretto in chiave play off, i bianco-rosso-viola hanno sfoderato una prestazione maiuscola, mettendo alle corde gli avversari (che avevano un punto in più in classifica) fin dai primi giri d’orologio del primo tempo. Emblematica l’azione del primo goal, partita da sinistra con il coinvolgimento del portiere e coronata dalla sgroppata dell’esterno Fiori.

Un rotondo 5 a 1 finale che testimonia la crescita di una squadra bella ma un po’ inconcludente in estate che ora sa come capitalizzare la mole di lavoro creata. Si diceva della rosa ampia. Il quinto goal è stato propiziato da Ottonello e realizzato da Salutario, due subentrati. In difesa, le due coppie schierate, dall’inizio Grippo-Bondi e in corsa Russo-Rebizzo, sono testimonianza delle numerose soluzioni nella faretra del tecnico quilianese.

Così Enrico Ferraro: “Abbiamo puntato sull’intensità. Dovevamo correre più di loro e sfruttare al meglio le occasioni. Non è da poco fare cinque goal al Santuario contro una squadra che gioca bene. Il morale con questa vittoria è alto. Abbiamo segnato con cinque persone diverse, questo è un dato importante. E lo abbiamo fatto con la nostra prima punta, Perrone, in panchina. Tutti i ragazzi si fanno sempre trovare pronti. I giocatori entrano con il piglio giusto”.

“Sarebbe bello entrare nella griglia play off. Vogliamo fare il meglio possibile. I ragazzi si meritano soddisfazioni per il lavoro e per l’impegno”, conclude Ferraro.