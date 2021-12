Insediato il nuovo Consiglio Provinciale. Olivieri: “Il benvenuto a un consiglio a forte trazione femminile”

Savona. Si è tenuta oggi presso la sala consiliare di Palazzo Nervi la seduta del consiglio provinciale savonese per la convalida degli eletti nelle consultazioni elettorali del 18 dicembre scorso.

Il consiglio risulta composto dal presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e dai consiglieri: Massimo Niero (sindaco di Cisano sul Neva), Roberto Molinaro (sindaco di Cosseria), Sara Brizzo (consigliere di Albisola Superiore), Alessandro Navone (consigliere di Garlenda), Maria Adele Taramasso (consigliere di Savona), Nadia Ottonello (consigliere di Quiliano), Paolo Lambertini (sindaco di Cairo Montenotte), Franca Giannotta (consigliere di Alassio), Enrica Rocca (consigliere di Loano) e Marisa Ghersi (consigliere di Savona”.

“Oggi si è riunita la prima seduta di Consiglio per la proclamazione degli eletti in Consiglio Provinciale: è stata una prima occasione di confronto nella quale ho voluto dare il benvenuto ai nuovi consiglieri e il bentrovato ai consiglieri ritrovati, Massimo Niero e Sara Brizzo – è il commento di Pierangelo Olivieri -. Un consiglio a forte trazione femminile con 6 componenti su 10, anche mediamente giovane con la consigliere Taramasso classe 1998″.

“Abbiamo già evidenziato quali sono i temi fondamentali che ci aspettano, oltre quelli istituzionali dell’ente in quanto a viabilità, edilizia e dimensionamento scolastico, le partite importantissime del ciclo delle acque, del ciclo dei rifiuti e del Pnrr che vedrà nell’attuazione il ruolo fondamentale dell’ente provincia sia per le competenze dirette, ma soprattutto nel ruolo di regia e di supporto ai Comuni in particolare in un territorio come il nostro nel quale dei 69 comuni che compongono la provincia ben 54 sono ‘piccoli comuni’ che naturalmente in quanto a struttura abbisognano di supporto tecnico e operativo. Ci siamo già riaggiornati per una seduta di Consiglio per il 13 gennaio prossimo” conclude il presidente Olivieri.