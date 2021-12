Proroga dello stato d’emergenza fino a giugno 2022, Toti favorevole: “Sarebbe opportuno”

Liguria. “Opportuno prorogare lo stato d’emergenza fino a giugno 2022“. A dirlo è il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti oggi in Consiglio regionale rispondendo a un’interrogazione del Pd sul punto di primo intervento ad Albenga.

“È noto che il Governo stia prorogando lo stato di emergenza almeno fino al primo trimestre, quindi probabilmente per l’intero primo semestre del 2022, pertanto tutte le politiche sanitarie risentono ovviamente di questa indicazione che ritengo quanto mai opportuna data la situazione generale del Paese e anche della nostra regione”, ha detto ribadendo un concetto già espresso ieri ai microfoni di Ivg.

“Questo comporta la predisposizione di apposite procedure come reparti e letti dedicati – ha proseguito il governatore parlando dei riflessi della situazione emergenziale sulla situazione degli ospedali – e incide all’interno dell’organizzazione sanitaria che tornerà alla normalità solo alla fine dello stato d’emergenza”.

In realtà le indiscrezioni emerse nelle ultime ore non danno la proroga per scontata, anzi: lo stato d’emergenza, che consente una legislazione speciale in deroga alla legislazione vigente per tutte le misure anti-Covid, scade il 31 dicembre e non potrebbe essere prorogato oltre il 31 gennaio 2022. Il Governo si trova quindi di fronte a un bivio: dichiarare un nuovo stato d’emergenza con una motivazione diversa (fino a marzo o giugno, anche se la durata massima potrebbe essere di 12 mesi prorogabili di altri 12) oppure passare direttamente a un regime ordinario.

In quest’ultimo caso – ma anche in seguito a una proroga “ponte” per pochi mesi – l’idea sarebbe quella di affidare alla protezione civile i compiti dell’attuale commissario straordinario per l’emergenza, con la possibile promozione del generale Paolo Figliuolo a capo del comando operativo di vertice interforze. Da capire, però, se potrebbero essere mantenute alcune misure, a partire dal green pass obbligatorio per lavorare che per ora è contestuale alla durata dello stato d’emergenza.