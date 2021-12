“Pronto, sono Papa Francesco…”, gli auguri del Pontefice al consigliere comunale Giovanni Liscio: “Solo uno scherzo”

Pietra Ligure. Una delle caratteristiche più apprezzate su Papa Francesco è rappresentata dalle sue sorprese telefoniche: agli ammalati, ai confratelli gesuiti o anche alle semplici persone e cittadini, per svariati motivi. E oggi si è diffusa la notizia di una telefonata speciale arrivata dal Santo Padre a Pietra Ligure…

Già proprio così, una conversazione indirizzata al consigliere comunale con delega alla sanità del Comune pietrese, Giovanni Liscio, che oggi compie gli anni, nella stessa data del compleanno del Pontefice, il 17 dicembre. Rumors e indiscrezioni di paese sulla telefonata si sono accavallate e alimentate in maniera frenetica, con il Papa che avrebbe scelto casualmente un cittadino nato il suo stesso giorno per un simpatico scambio di auguri.

“Pronto, sono Papa Francesco…”.

Poi il post su Facebook che sembrava certificare l’accadimento:

“Avvenimento importante nella vita sociale della comunità pietrese, oggi compie gli anni il nostro concittadino e consigliere comunale Liscio. Da ogni parte sono arrivati gli auguri. Inaspettata è arrivata la telefonata del Santo Padre, come varie volte è già avvenuto, il Pontefice, che come il nostro illustre concittadino è nato oggi, ha voluto salutarlo personalmente. Grande commozione e stupore nella casa di via Ricostruzione. Auguri Gianni…”.

“Magari… Ma purtroppo si è trattato di un goliardico scherzo di mio cugino che ha voluto fare questo post in occasione del mio compleanno” è stato il commento del diretto interessato, Giovanni Liscio, che l’ha presa a ridere pensando alle voci che si sono rapidamente rincorse sulla presunta e clamorosa telefonata.

Ma la boutade social, con tanto di commenti al seguito, è comunque partita… La smentita finale del consigliere comunale pietrese ha poi chiarito la vicenda, con tanto di “normali auguri” arrivati per la ricorrenza.